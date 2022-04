Stiftung Deutsche Sporthilfe

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster ist Sportlerin des Monats März

Sporthilfe-Athlet:innen wählen die zweifache Goldmedaillengewinnerin von Peking vor die Skilanglauf- und Biathlon-Paralympicssiegerinnen Linn Kazmaier und Leonie Maria Walter

Große Ehre für Anna-Lena Forster: Die zweifache Paralympicssiegerin von Peking ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" März gewählt worden. Die Monoskifahrerin hatte bei den Paralympischen Spielen insgesamt vier Medaillen gewonnen und sich mit Gold in der Superkombination und im Slalom sowie Silber in der Abfahrt und im Super-G zur erfolgreichsten deutschen Athletin gekrönt. "Mein Traum ist, in Peking meine Goldmedaille von 2018 zu wiederholen - mindestens eine", hatte Forster im Vorfeld der Spiele im Video-Portrait der Deutschen Sporthilfe verraten und anschließend alle Erwartungen mehr als erfüllt. Für diese herausragenden Erfolge erhielt die 26-Jährige von Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen bei der Wahl "Sportler:in des Monats" zum zweiten Mal in diesem Jahr die meisten Stimmen, nachdem Forster bereits im Januar nach ihren Weltmeisterschaftserfolgen auf Platz eins gewählt worden war.

Platz zwei bei der Wahl "Sportler:in des Monats" März belegt Shooting-Star Linn Kazmaier. Die mit 15 Jahren jüngste deutsche Starterin bei den Winter-Paralympics hatte in fünf Rennen fünf Medaillen gewonnen. Die Krönung ihrer herausragenden Leistung war die Goldmedaille im Skilanglauf über 10 km. Zuvor hatte die sehbehinderte Athletin mit ihrem Guide Florian Baumann bereits zweimal Silber im Biathlon sowie je einmal Silber und Bronze im Skilanglauf gewonnen.

Platz drei bei der Wahl unter allen Sporthilfe-geförderten Athlet:innen geht an Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Maria Walter. Nach zuvor drei bronzenen Medaillen war die ebenfalls sehbehinderte Athletin im Biathlon über 10 km zu Gold gelaufen. Gemeinsam mit ihrem Guide Pirmin Strecker war der 18-Jährigen anschließend die Ehre zuteilgeworden, bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne zu tragen.

Ergebnis:

1. Anna-Lena Forster, Para-Ski-alpin: 41,8%

2. Linn Kazmaier, Para-Ski-nordisch: 31,3%

3. Leonie Maria Walter, Para-Ski-nordisch: 26,9%

Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Mehr dazu...

