Geht es Schröder ans Geld, könnte Schluss mit Putin-Loyalität sein

Straubing (ots)

Schröder hat mit seiner persönlichen Zeitenwende viel zu lange gewartet. Er, dessen Verdienst es war, dass sich Deutschland nicht an dem mit Lügen begründeten Krieg gegen den Irak beteiligt hat, hat sich in Vasallentreue an den Diktator in Moskau gekettet.

Selbst Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die niederträchtige Ermordung von Zivilisten, Vergewaltigungen und gezielte Angriffe auf Wohngebiete konnten ihn bisher nicht zur Einsicht bringen. Sein pampiger Satz "Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa" bleibt in Erinnerung. Doch jetzt soll es ihm richtig ans Geld gehen. Und da ist plötzlich Schluss mit Freundschaft und Loyalität.

