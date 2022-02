Straubinger Tagblatt

Moskau-Reise: Starker Auftritt des Kanzlers

Straubing (ots)

"Wo ist Olaf Scholz", hatte nicht nur die Opposition in den vergangenen Tagen und Wochen gerufen. Auch in vielen Teilen der Bevölkerung verfestigte sich offenbar der Eindruck, der Bundeskanzler ducke sich vor den Problemen weg, habe keine deutsche Antwort auf den drohenden Krieg in der Ukraine, mitten in Europa. Scholz hat die Kritiker mit seinem Besuch in Moskau Lügen gestraft.

Die Taktik des Kanzlers ist aufgegangen. Während viele um ihn herum aufgeregt flatterten, sich über die Lieferung von 5.000 Helmen an die Ukraine mokierten und das Regierungshandeln in Frage stellten, sondierte der Politiker die Lage, bereitete sich vor. Scholz nahm sich die Zeit, die ein Regierungschef eben braucht, wenn er erst ein paar Wochen im Amt ist. In Moskau zeigte er sich dann gut präpariert und konnte einem russischen Präsidenten Paroli bieten, der im Umgang als schwierig gilt.

Man habe nicht entlang der Sprechzettel diskutiert, sondern sei in die Tiefe gegangen, bilanzierte Scholz nach dem Gespräch. Er und Putin stimmten nicht in allen Punkten überein, es gab aber einige Ansatzpunkte, an die angeknüpft werden kann. Das mag nach außen hin zunächst dünn erscheinen. Diplomatie funktioniert aber nur in kleinen Schritten.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell