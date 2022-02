Straubinger Tagblatt

E-Scooter - Ohne Helmpflicht geht es nicht

Straubing (ots)

Die Versicherer berichten, die "Elektrokleinstfahrzeuge" seien ähnlich unfallträchtig wie Mopeds und Mofas. Das ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker, denen es am liebsten wäre, wenn die Roller wieder aus den Städten verschwinden würden. Dennoch gibt es viele Menschen, die die Regeln beachten und Rücksicht auf andere nehmen, vor allem auf Fußgänger. Es wäre deshalb falsch, so stark zu regulieren, dass sich das Geschäft für die Anbieter nicht mehr lohnt. An einer Helmpflicht jedoch wird kaum ein Weg vorbeiführen.

