Infektionszahlen in Bayern - Peinlich, blamabel

Straubing (ots)

Es sei doch klar, dass die Zahl der Ungeimpften unter den Infizierten um ein Vielfaches höher sei, begegnete CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag der massiven Kritik, an deren Spitze sich die FDP gesetzt hat. So einfach kann man es sich freilich nicht machen. Es ist doch ein Unterschied, ob das Risiko, sich als Geimpfter trotzdem anzustecken, 15 Mal oder nur zwei- bis dreimal niedriger ist als bei Ungeimpften. Das bedeutet: Der Impfschutz ist weitaus weniger wirksam als man (in Bayern) bisher glauben machte, auch wenn Geimpfte ein weitaus geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken. Woanders wusste man das schon, weil man da die Statistiken wahrheitsgemäßer führt. Peinlich, blamabel.

