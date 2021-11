Straubinger Tagblatt

Klimakonferenz - Schritte in die richtige Richtung

Straubing (ots)

Dass kurz vor Schluss die Formulierung zum Kohleausstieg vor allem auf Druck der Chinesen abgeschwächt wurde, ist bedauerlich. Dass er jedoch überhaupt erwähnt wurde, ist ein Fortschritt. (...) Zu begrüßen ist ebenfalls, dass es viele Milliarden Dollar zusätzlich zur Unterstützung der armen Länder im Kampf gegen die Erderwärmung und zur nötigen Anpassung geben soll. (...) Man kann beklagen, dass all die Abkommen am Rande der Konferenz etwa zum Schutz der Wälder, zum Ende von klimaschädlichen Subventionen und zur Reduzierung von Methan unverbindlich sind. Ebenso wie die Vereinbarung zwischen China und USA zur Klimaschutzkooperation. Dennoch sind all das Schritte in die richtige Richtung.

