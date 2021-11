Straubinger Tagblatt

Klimakonferenz - In Glasgow gab es auch Erfolge

Selbst wenn die Formulierung zum Kohleausstieg abgeschwächt wurde: Dass er sich aller Voraussicht nach überhaupt in der Erklärung finden wird, ist schon ein Erfolg. Es hat außerdem am Rande des Gipfels etliche Abkommen gegeben, etwa zum Abschied vom Verbrennungsmotor. Selbst, wenn Deutschland nicht dabei ist, geht davon ein Signal für die globale Verkehrswende aus. Vor allem aber wollen die USA und China beim Klimaschutz trotz der geostrategischen Konflikte an einem Strang ziehen. Das ist zwar noch nicht sehr konkret, dennoch ist es ein Fortschritt, wenn die größten Treibhausgas-Emittenten gemeinsame Ansätze ausloten. Glasgow ist kein Abschluss, sondern nur eine Etappe.

