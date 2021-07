Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis

Olympianominierung der bundeswehrangehörigen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler für die XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio 2021

148 aller Nominierten des Team D sind Sportsoldaten

Ein Dokument

Bonn (ots)

Die XXXII. Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio (JAP) vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stehen vor der Tür. Dort werden in 33 Sportarten und 51 Disziplinen insgesamt 339 Wettbewerbe ausgetragen und Olympiasiegerinnen und -sieger gekürt. In fast allen Sportarten sind Sportsoldatinnen bzw. -soldaten vertreten.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat diese Woche mit der fünften und letzten Nominierungsrunde die endgültige Nominierung bekanntgegeben. Demnach werden in gut zwei Wochen 434 vom DOSB berufene Sportlerinnen und Sportler die deutschen Farben in Tokio vertreten.

Für die Bundeswehr ist diese Nominierungsliste wie bei den letzten Olympischen Spielen auch sehr erfreulich. Immerhin 59 Frauen und 89 Männer der Deutschen Olympiamannschaft leisten als Sportsoldatinnen und -soldaten ihren Dienst in einer der 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr. Das sind 148 Olympioniken bzw. 34 Prozent aller der für Deutschland antretenden Sportlerinnen und Sportler.

Die Spitzensportförderung der Bundeswehr sichert Sportlerinnen und Sportlern optimale Rahmenbedingungen für ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn. Sie ist auch in Zukunft ein wichtiger Garant dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine führende Stellung im Weltsport beibehalten kann. Dementsprechend hat der DOSB die Spitzensportförderung der Bundeswehr unter anderen im "Nationalen Spitzensportkonzept" als unverzichtbar deklariert.

Weitere Informationen zum Thema Spitzensport und Olympia finden Sie immer auch hier:

http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start/streitkraefte/truppe/spitzensport/

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell