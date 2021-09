Straubinger Tagblatt

Einsatz in Mali - Ein schmutziges Geschäft

Straubing (ots)

Machen Russland und das malische Militär gemeinsame Sache und die Europäer zögen deshalb ab, müsste die zweite Schmach binnen Monaten verdaut werden. Das Spiel um Einflusszone und Vorherrschaft wäre damit nicht vorbei, sondern ginge weiter. Es hört nie auf. Weil das so ist, müssen sich die Europäer damit anfreunden, dass Außenpolitik in Brennpunkten ein schmutziges Geschäft ist, das sie selbst besorgen müssen. Es erfordert jahrelanges Engagement ohne Erfolgsgarantie. In Frankreich ist das Teil des politischen Verständnisses, in Deutschland noch nicht.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell