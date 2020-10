SAT.1

Probeliegen im Foltersarg: Sophia Thomalla, Evelyn Burdecki, Andrea Kaiser u.v.m. feiern mit Luke Mockridge die "Halloween Gamenight" in "LUKE! Die Greatnightshow" - am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

27. Oktober 2020: Schrecklich schöner Abend für Luke Mockridge: Der Entertainer muss bei der "Halloween Gamenight" am Freitag in SAT.1 sein Moderationszepter aus der Hand geben. In der neuen Ausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" übernehmen diesen Job Andrea Kaiser und Simon Pearce. Halloween-Muffel Luke geht derweil mit den drei weiteren Show-"Zombies", Sophia Thomalla, Evelyn Burdecki und Ross Antony, im schaurigen "Camp Blood" zelten - Death-Metal-Quiz, verrückter Professor, süß-saure Überraschungen und im Folter-Sarg Probe liegen, inklusive. Ob Luke Mockridge an diesem Abend doch noch zum Halloween-Fan wird? Die zweite Staffel "LUKE! Die Greatnightshow" im Überblick: 30. Oktober: "Halloween - Gamenight" 6. November: "Deutschland lacht!" (LIVE) 13. November: "Luke - Die Band 2020" 20. November: "Luke vs. Köln" "LUKE! Die Greatnightshow: Halloween - Gamenight" am Freitag, 30. Oktober, in SAT.1. Hashtag zur Show: #Greatnightshow

