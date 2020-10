SAT.1

Sternenköche in Tränen aufgelöst: die emotionalste Löffel-Verkostung aller Zeiten beim Finale von "The Taste" - am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring

"Ich bin so ergriffen, dass ich gerade die ganze Zeit mit der Serviette meine Tränen wegwische", bricht es aus Frank Rosin heraus, bevor er sich erneut die Stoffserviette auf die Augen drückt. Auch für Alex Kumptner gibt es kein Halten: "Ich hab' mir immer früher gedacht, wenn jemand im Fernsehen zum Heulen angefangen hat: Mein Gott, die haben irgendeinen Vogel! Aber wenn du so zusammenwächst, dann ist das so emotional, wenn etwas schiefgeht oder wenn etwas aufgeht. Ich glaub', das wär' falsch, wenn man da nicht so mitgeht", gesteht er mit tränenerstickter Stimme. Das Finale von "The Taste" 2020 gerät zur emotionalsten Löffel-Verkostung aller Zeiten - am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Der Weg dahin führt über laute Ausbrüche und schmerzhafte Ausrutscher, denn die sechs Finalisten gehen ein letztes Mal an ihr Limit: Lars (41, aus München) ist sichtlich mit seinen Nerven am Ende und schreit den Stress heraus. Yassin (28, aus Fürstenfeldbruck) gibt so sehr Gas, dass er samt Körben voller Zutaten auf dem feuchten Boden ausrutscht. Noch nie waren die Anforderungen in einem "The Taste"-Finale so hoch: Insgesamt 80 Löffel müssen die verbliebenen Kandidaten zubereiten und anrichten. Ein "süßer" und ein "herzhafter" Gastjuror stellen die Aufgaben: Marco D'Andrea, Patissier des Jahres 2020, und Tohru Nakamura, Koch des Jahres 2020. Zum Abschluss erwartet die Coaches - Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin - ein wahres Festmenü aus je drei Gängen: z.B. Steinpilztatar, Lamm im Crouton-Mantel und Brownie oder Kürbis-Wan-Tan, Ente in Espresso-Kirschsauce und Limetten-Tarte ... Jan, Lars, Lukas, Sabrina, Yassin oder Yvonne (Rekordhalterin mit 14 goldenen Sternen)? Welches Talent kann bis zum Schluss überzeugen? Wer gewinnt "The Taste" 2020, 50.000 Euro und sein erstes eigenes Kochbuch? "The Taste" 2020 liegt vor dem Finale im Schnitt bei sehr guten 8,4 Prozent Marktanteil und damit über Vorjahresniveau (Schnitt 2019 bis einschl. Halbfinale: 7,4 % MA). Auch die Reichweite (Z. ab 3 J.) ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Topwert dieser Staffel liegt bisher bei hervorragenden 9,7* Prozent Marktanteil (Topwert 2019: 9,1 % MA). Die Finalisten von "The Taste" 2020 am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1: Team Tim Raue (Rot): Yvonne (37) aus Saarbrücken Team Alex Kumptner (Grün): Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) aus München Team Frank Rosin (Blau): Jan (20) aus Bochum Team Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Yassin (28) aus Fürstenfeldbruck Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 27.10.2020 (vorläufig gewichtet: 23.-26.10.2020). * Endgültig gewichteter Wert vom 21.10.2020. Pressekontakt: Dagmar Brandau Communications & PR News, Sport, Factual & Fiction phone: +49 (0) 89 95 07 - 2185 email: dagmar.brandau@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: Clarissa.schreiner@seven.one

