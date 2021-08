Straubinger Tagblatt

Afghanistan - Feigheit vor dem Volk

Straubing (ots)

Es ist ein erschreckendes Schauspiel, welches das politische Personal in Berlin in diesen Tagen darbietet. Die traumatisierenden Bilder aus Afghanistan, speziell aus der Hauptstadt Kabul, die an Flugzeugen hängende, verzweifelte Menschen zeigen, sind verstörend genug. Wenn aber noch dazu kommt, wie die Verantwortlichen in den Koalitionsparteien damit umgehen, wie sie sich winden und drehen, wie sie versuchen, auf der Hand liegende Versäumnisse von sich zu weisen, dann wendet sich der Gast mit Grausen, wie es in der Schiller-Lyrik heißt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell