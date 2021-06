Straubinger Tagblatt

"Waldgipfel" - Fördern, aber nicht zu bürokratisch

Straubing (ots)

1,5 Milliarden Euro Unterstützung hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Waldbesitzern in Aussicht gestellt, doch ist bei ihnen bislang nicht einmal die Hälfte der Summe angekommen. Nun will Klöckner ein weiteres Förderprogramm auflegen und die Eigentümer dazu bewegen, ihren Wald besonders klimafreundlich zu bewirtschaften. Voraussetzung für Zahlungen soll ein Nachhaltigkeitszertifikat sein. Es ist vernünftig, sicherzustellen, dass Fördermittel für ökologisches Wirtschaften eingesetzt werden. Doch muss darauf geachtet werden, dass die Sache nicht zu bürokratisch wird. Waldbesitzer denken ohnehin in Generationen.

