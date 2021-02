Helaba

Petra Sandner ist Chief Sustainability Officer des Helaba-Konzerns

Frankfurt am Main (ots)

Um die zukunftsweisende Bedeutung einer nachhaltigkeitsorientierten Entwicklung des Helaba-Konzerns herauszuheben, hat die Helaba die Position des Chief Sustainability Officers (CSO) für den gesamten Konzern neu geschaffen und intern besetzt. Im Februar 2021 hat Petra Sandner (45) diese Position übernommen. "Die vielfältigen Chancen einer nachhaltigkeitsorientierten Entwicklung wollen wir für unser eigenes nachhaltiges Wachstum nutzen und unsere Kunden bei der Transformation hin zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft begleiten. Auf diesem Weg haben wir in den letzten Monaten eine enorme Dynamik entwickelt", erläutert Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns deshalb sehr, mit Petra Sandner eine kompetente und außerordentlich engagierte Kollegin als Chief Sustainability Officer des Helaba-Konzerns einzusetzen. In ihrer neuen Aufgabe wünschen wir ihr viel Erfolg."

Organisatorisch eingebunden ist Petra Sandners Tätigkeit im Bereich Konzernsteuerung. In ihrer neuen Funktion wird Petra Sandner weiterhin das konzernweite Nachhaltigkeits-Programm "HelabaSustained" mitleiten, in das alle Helaba-Konzerntochtergesellschaften eingebunden sind.

Petra Sandner arbeitete seit dem Jahr 2008 im Bereich Transportfinanzierung für die Helaba. In dieser Zeit begleitete sie verschiedene strategische Projekte der Bank. Vorher war Petra Sandner bei der IKB Deutsche Industriebank AG in der Akquisitionsfinanzierung und bei der Aareal Bank AG im Bereich Real Estate Structured Finance / Hotel Finance tätig. Ihr MBA-Studium schloss sie in Newcastle/Großbritannien ab.

Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell