Linke zu viel mit sich selbst beschäftigt

Für die Parteiseele handelt es sich bei dem Kandidaten-Duo dennoch um eine gute Wahl, denn es deckt äußerlich und programmatisch die Bandbreite der Partei ab. Frau und Mann, Ost und West, jünger und nicht mehr ganz so jung, weiter und nicht ganz so weit links. Ob die Spitzenkandidaten damit auch bei den Wählern punkten können, ist eine andere Frage. Eigentlich müsste es gut laufen für die Linke. Die Corona-Pandemie hat vielfach zu sozialen Verwerfungen geführt, und die einst linke Volkspartei SPD schwächelt. Doch allzu oft ist die Linkspartei mit Nabelschau und abgehobenen intellektuellen Debatten beschäftigt. So löst sie keine Begeisterung aus.

