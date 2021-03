Straubinger Tagblatt

Corona-Politik - Keine Zeit für Öffnungen

Es ist nicht die Zeit für riskante Experimente etwa in Köln, wo die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 100 liegt, und auch nicht im Saarland, das an das Hochrisikoland Frankreich grenzt, und wo die Zahlen in diesen Tagen wieder deutlich anziehen. Wer in einer solchen Situation an seinen gewiss gut gemeinten Öffnungsplänen festhält, riskiert, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Und setzt ein gefährliches Signal, weil er den Anschein erweckt, die Lage habe sich entspannt. Das Gegenteil ist der Fall. Die dritte Welle türmt sich auf. Doch die coronamüde Republik taumelt am Abgrund, hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Sehnsucht nach Normalität.

