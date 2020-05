Straubinger Tagblatt

Grenzöffnungen - Europa grenzt sich ein

Straubing (ots)

Die Freude über die ersten vorsichtigen Öffnungen der deutschen Grenzen hin zu den Nachbarländern ist groß. Viele Menschen können jetzt anfangen, sich vorsichtig auf ihren Urlaub zu freuen. Das alles ist wichtig und das alles ist schön. Es reicht aber nicht. Wie schon in der Finanz-, so gilt auch in der Corona-Krise, dass Europa mit geeinten Kräften viel stärker im Kampf gegen das Virus wäre, es gemeinsam vielleicht sogar besiegen könnte. "Ein Europa, das schützt", diese schon von vielen Spitzenpolitikern beschriebene Vision, gibt es in der Corona-Pandemie derzeit aber leider nicht.

