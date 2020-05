Straubinger Tagblatt

Bewaffnete Drohnen - Mit klaren Regeln

Es geht (...) darum, die eigenen Soldaten so gut wie möglich vor Angriffen zu schützen. Und das ist doch eigentlich die Pflicht der Abgeordneten ihrer Parlamentsarmee gegenüber. Wenn etwa eine Patrouille im Ausland in einen Hinterhalt gerät, können Drohnen schneller und flexibler als Jets oder Hubschrauber feindliche Stellungen finden und die Bedrohung beseitigen. Der gefährliche Kampf "Mann gegen Mann" kann so vermieden werden. Was nicht heißt, dass das Töten deswegen "automatisiert" wird. Sofern der Drohnen-"Pilot" am Boden ebenso gut ausgebildet ist wie sein Kamerad im Cockpit. Hat er ein erfahrenes Team hinter sich, kann das Risiko von tödlichen Fehlern sogar reduziert werden. Es kommt also auf klare Einsatzregeln an. Wem die Sicherheit der Soldaten am Herzen liegt, der kann sich gegen den verantwortungsvollen Einsatz von Kampfdrohnen eigentlich nicht sperren.

