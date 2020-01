Straubinger Tagblatt

Brexit-Verhandlungen - Johnsons Brachialstrategie

Straubing (ots)

Wahrscheinlich verfolgt Johnson wieder eine Brachialstrategie und will die EU unter Druck setzen: Je näher das Fristende rückt, desto größer ist die Bereitschaft, ihm politisch entgegenzukommen, so hofft er. Doch er sollte sich nicht über- und die EU-Partner nicht unterschätzen. Der ungeregelte Brexit hat seinen Schrecken auf dem Kontinent ein Stück weit verloren. Die Auswirkungen wären für die Briten schlimmer. Johnson sollte sich nicht auf einen großen Deal mit den USA verlassen. Für Präsident Donald Trump gilt: America first.

