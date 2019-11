Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: EU-Reform - Vieles muss auf den Prüfstand

Straubing (ots)

Nun sind die Abgeordneten vorgeprescht. An ihrem Konzept wird noch gefeilt werden. Aber die Richtung stimmt. Die Arbeitsweise, das Blockieren, die Machtverteilung in der EU - all das muss auf den Prüfstand und wenn dafür Veränderungen der europäischen Verträge nötig sind, darf die Gemeinschaft davor nicht zurückschrecken.

