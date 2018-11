Viermal ausgezeichnet: MOOVE erzielt exzellente Ergebnisse im Rahmen der Initiative "Top Corporate Health Projects"

Bonn/Köln/Mannheim (ots) - Aller guten Dinge sind drei - bei MOOVE sind es diesmal vier. Gleich viermal ausgezeichnet mit dem Siegel "Top Corporate Health Projects" wurden im November beispielhafte Kundenprojekte aus verschiedenen Branchen, die allesamt von der langjährigen Expertise der MOOVE GmbH profitieren konnten und sich nun über das begehrte Siegel freuen. Zu den diesjährigen Gewinnern zählen die Postbank, MANN+HUMMEL, die Stadtwerke Köln sowie die Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

Hintergrund der Auszeichnung:

Die Initiative "Top Corporate Health Projects" der EuPD Research zertifiziert herausragende Unternehmensprojekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement mit dem Siegel "Top Corporate Health Projects". In Bonn wurden am Vorabend des Branchentreffens zum Corporate Health Award die Siegel für die besten Projekte vom Corporate Health Netzwerk vergeben und ausgezeichnet. Ausgewählt werden hier Projekte mit besonderer Exzellenz im Nutzen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Die ausgewählten Unternehmensprojekte sind in ihrer Innovation, ihrem strukturellen Aufbau und in ihrer Wirkungsweise vorbildlich und sollen Unternehmen, die im BGM nach spezifischen Lösungen suchen, als Vorbild und Best Practice dienen.

Von iBGM, Erlebnisorientierung, Gesunder Führung und ganzheitlichen Strukturkonzepten

Die Spanne der ausgezeichneten Projekte zeigt, wie relevant verlässliche Partner und Expertenstrukturen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement sind, aber auch wie vielschichtig BGM-Verantwortliche in den verschiedenen Branchen und Organisationen aufgestellt sind.

Die Postbank als Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG wurde für den Aufbau des Projektvorgehens im integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagement (iBGM) für rund 21.000 Mitarbeiter ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist das in Deutschland einzigartige BGM-spezifische Projektmanagement und der Einsatz der Strukturlösung "Ansprechpartner Gesundheit", ebenso wie der projektspezifische Einsatz digitaler Lösungen. Die MOOVE GmbH betreut die Postbank bereits seit 2010 exklusiv und entwickelt zusammen mit Herrn Rainer Konder und Frau Dr. Andrea Nicolai (beide DB PFK AG / Postbank) das konzernweite Betriebliche Gesundheitsmanagement.

Die Firma MANN + HUMMEL wurde für das Projekt "Boarding Gesundheit" ausgezeichnet. Das spezifisch auf die ältere Belegschaft ausgelegte Projekt überzeugt mit einem Höchstmaß an Erlebnisorientierung und nachhaltiger Wirksamkeit. Nachdem MANN + HUMMEL für dieses Projekt schon im Jahr 2017 gemeinsam mit der MOOVE GmbH mit dem HR Excellence Award im Bereich BGM ausgezeichnet wurde, folgt nun mit der Auszeichnung als Top Corporate Health Project 2018 bereits der zweite Preis für dieses Exzellenzprojekt. Das Team um Ralf Schäfer (Manager Health Management, MANN + HUMMEL) freute sich sehr über die erneute Auszeichnung.

Die Stadtwerke Köln durften die Auszeichnung für ihre vorbildliche Projektierung im Bereich der gesundheitlichen Führungskräfteentwicklung entgegennehmen. Seit mehreren Jahren werden die Führungskräfte nicht nur in persönlichen Gesundheitsthemen, sondern zusätzlich auch immer wieder rund um das Thema "Gesundes Führen" beraten und geschult. Mit der MOOVE GmbH wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt und die Gesamtstruktur für das Thema Gesunde Führung erweitert. Herr Dr. Lorbach und sein Team nahmen mit Stolz den Preis für Ihre intensive Arbeit entgegen und sind engagiert bei der Weiterentwicklung der Thematik dabei.

Die Schaeffler Technologies AG & Co. KG wiederum implementierte zusammen mit der MOOVE GmbH und der BARMER im Rahmen des Projekts "Boxenstopp Rücken aktiv" an inzwischen sechs bundesweiten Standorten ein ganzheitliches Strukturkonzept mit dem Fokus auf Muskel-Skelett-Problematiken und -Prävention. Das Team um Anja Buschner und Simone Krebs, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Anna Hilsberg, BARMER und Dr. Alexander Hubrich, MOOVE, freute sich über den Erfolg der langjährigen Zusammenarbeit und die große Resonanz des exzellenten Projektes.

Expertenorganisation setzt Maßstäbe

Jede Branche hat ihre Besonderheiten und benötigt individuelle Konzepte zur Realisierung von unternehmenstauglichem BGM. Die MOOVE GmbH setzt mit ihrem rund 70-köpfigen Expertenteam um die beiden Geschäftsführer Harald Holzer und Bastian Schmidtbleicher einige der umfangreichsten digitalen und hybriden BGM-Großprojekte in Deutschland um. Im Jahr 2018 wurden bundesweit rund 480 Projekte mit über 150.000 erreichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisiert.

Über die MOOVE GmbH

Als Marktführer im Betrieblichen Gesundheitsmanagement setzt die MOOVE GmbH Standards für die Etablierung individueller Gesundheitslösungen, die Organisationen und deren Mitarbeitern ein gesundes Leben und Arbeiten ermöglichen. MOOVE versteht sich als Wegbegleiter seiner Kunden und unterstützt Unternehmen mit individuellen Konzepten bei der Erreichung ihrer strategischen Gesundheitsziele. Dabei setzt MOOVE auf die intelligente Vernetzung von erlebbaren Maßnahmen vor Ort mit modernen, digitalen Tools - ganz nach dem Unternehmensmotto: LIVE+DIGITAL.

Die MOOVE GmbH gehört zur international agierenden vitagroup AG und bewegt mit einem bundesweiten Team von über 70 Gesundheitsexperten und mehr als 550 interdisziplinären Spezialisten täglich tausende Mitarbeiter in Unternehmen aller Größen und Branchen. Mit über 17 Jahren Erfahrung im BGM-Markt werden die Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zum gesunden Unternehmen begleitet - von der Bedarfsanalyse, über die Durchführung von Maßnahmen bis zur Evaluation. Aus dem breiten Portfolio an praxiserprobten Gesundheitsmodulen konzipiert MOOVE genau die BGM-Lösung, die perfekt auf die Unternehmenssituation und die individuellen Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten ist. Mehr Infos unter www.MY-MOOVE.de

