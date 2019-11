Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Ein Jahr Schwarz-Orange in Bayern - Die stabilste Koalition in Deutschland

Immerhin ist die bayerische Regierungskoalition die wahrscheinlich stabilste in Deutschland. Das liegt auch daran, dass beide beteiligten Parteien weiß-blaue Eigengewächse sind und auf keine Parteizentrale in Berlin Rücksicht nehmen müssen. Dem - derzeit unumstrittenen - CSU-Chef Markus Söder sitzt am Kabinettstisch der - ebenfalls derzeit unumstrittene - Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gegenüber. Beide werden in ihren Handlungsmöglichkeiten allenfalls von den Befindlichkeiten in ihren jeweiligen Parteien begrenzt.

