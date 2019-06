Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Chance für die Demokraten

Straubing (ots)

Stellen die Demokraten es jedoch geschickt an, einigen sie sich ohne große Blessuren auf einen Herausforderer, der die Amerikaner davon überzeugt, dass er ohne Konfrontation und Drohungen US-Interessen wahren kann, dürfen sie mit Optimismus in den Wahlkampf gehen. Der Kandidat muss in der Lage sein, Gräben zu überwinden. Eingefleischte Trump-Fans wird ohnehin kein Demokrat überzeugen. Doch die Wähler im Mittelstand, die arbeitende Bevölkerung, die nur kurz von Trumps Steuerpolitik profitiert hat, die Einwanderer - die müssen die Demokraten auf ihre Seite ziehen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell