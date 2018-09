Straubinger Tagblatt: TV-Duell im BR: Zerrbild des Wahlkampfs

Straubing (ots) - Denn von einem Duell Söder gegen Hartmann geht zunächst vor allem ein Signal aus: Das Rennen um den zweiten Platz ist bereits zugunsten der Grünen entschieden. Tatsächlich aber erlebten Grüne, SPD, Freie Wähler und AfD in den vergangenen Monaten in den Umfragen ein ständiges Auf und Ab. Die sechs Prozentpunkte Vorsprung der Ökopartei vor den anderen drei sind nicht viel, wenn man die Unsicherheiten der Demoskopie und die Unentschlossenheit zahlreicher Wähler berücksichtigt. Sie rechtfertigen jedenfalls nicht das Zerrbild, welches der Bayerische Rundfunk zur besten Sendezeit von einem überaus spannenden und offenen Wahlkampf zeichnet: Der Grüne Hartmann diskutiert auf Augenhöhe mit Ministerpräsident Söder, während Natascha Kohnen von der SPD, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Wer-auch-immer von der AfD am Katzentisch Platz nehmen müssen. Der Protest der Zurückgesetzten ist berechtigt.

