Straubinger Tagblatt: Annegret Kramp-Karrenbauer - Die Kronprinzessin

Straubing (ots) - Die Saarländerin hat sich mit ihrer umjubelten Rede und 98,8 Prozent der Delegiertenstimmen schon jetzt als Angela Merkels Nachfolgerin, als Kronprinzessin, in Stellung gebracht. Sie hat einen Weg aufgezeigt, ohne unerfüllbare Versprechungen zu machen, ohne einfache Lösungen anzubieten, ohne konkrete Inhalte anzubieten. Sie hat vor allem die Fragen und Herausforderungen in der Gesellschaft offen benannt und präzise jenes Misstrauen in der Bevölkerung beschrieben, das die CDU in die aktuelle Krise geführt hat. Das hat die Delegierten überzeugt und Schwung gebracht, der die Partei aus der Misere führen könnte. Nun gilt es, die am Montag gelebte Debattenkultur mit Leben zu füllen.

