Pionierarbeit in der deutschen Web-Sicherheit: GoDaddy launcht automatische 90-Tage-SSL

GoDaddy bietet ab sofort eine vollständig automatisierte Lösung für SSL-Zertifikate mit einer Laufzeit von 90 Tagen an. Die neuen Managed SSL-Zertifikate werden fünfmal jährlich erneuert und automatisch installiert - eine Innovation, die Website-Betreibern Zeit spart und die IT-Sicherheit erhöht.

SSL-Zertifikate sind essenziell für die verschlüsselte Datenübertragung im Internet und schützen sensible Kundendaten, insbesondere bei Online-Shops und Unternehmenswebsites. Sie bestätigen die Identität einer Website und verschlüsseln die Kommunikation mit dem Server.

SSL und DSGVO: Herausforderungen für Unternehmerinnen

In Deutschland sind sie seit der Einführung der DSGVO im Jahr 2018 Pflicht. Aktuelle Daten von GoDaddy zeigen, dass die Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit die mit Abstand größte Herausforderung für Kleinunternehmer:innen im Zuge der Digitalisierung darstellen (48 Prozent der Befragten), aber weniger als die Hälfte (44 Prozent) Maßnahmen wie SSL-Verschlüsselung verwenden.

Bisher mussten viele SSL-Zertifikate über ihren Lebenszyklus hinweg manuell erneuert und erneut installiert werden - ein zeitaufwendiger Prozess, der technisches Wissen erfordert, leicht in den Hintergrund rücken und somit zu Sicherheitslücken führen kann. Die neuen Managed SSL-Zertifikate von GoDaddy automatisieren diesen Vorgang vollständig: Die Installation, Ausstellung und Verlängerung erfolgen ohne manuellen Aufwand seitens der Website-Betreiber.

90-Tage-SSL-Zertifikate: Mehr Sicherheit durch häufigere Erneuerung

GoDaddy's neue SSL-Zertifikate erneuern sich alle 90 Tage automatisch, wodurch insgesamt fünf Verschlüsselungs-Updates pro Jahr erfolgen. Dies entspricht einer Empfehlung von Branchenexpert:innen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren: Je kürzer die Gültigkeit des Zertifikats, desto weniger Zeit besteht für Kompromittierung.

Während eine 90-Tage-Laufzeit noch keine verbindliche Branchenvorgabe ist, drängen große Unternehmen wie Google bereits auf kürzere Erneuerungszyklen für SSL-Zertifikate. Im Wettlauf gegen die Zeit können Unternehmen also bereits jetzt auf belastbare und sichere Lösungen setzen, um im Wettbewerb mitzuhalten.

"Mit über 100 Millionen aktiven SSL-Zertifikaten weltweit sehen wir, wie wichtig eine einfache und sichere Lösung für Unternehmen ist", sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy. "Die Einführung von automatisierten 90-Tage-SSL-Zertifikaten ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden den bestmöglichen Schutz bei minimalem Aufwand zu bieten."

Datenschutz & Co.: Wichtige Aspekte für den deutschen Markt

In Deutschland gelten strenge Datenschutzbestimmungen und Website-Sicherheit ist ein entscheidender Faktor für das Vertrauen von Verbraucher:innen. So warnt das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Verbraucher:innen vor Websites ohne SSL-Zertifikat. Dementsprechend können diese bei Nutzenden Misstrauen hervorrufen und zu höheren Absprungraten führen.

GoDaddys Managed SSL-Zertifikate sind mit allen gängigen Website- und Hosting-Plattformen kompatibel, darunter GoDaddy Website Builder, Managed WordPress und Multi-Site Web Hosting. Weitere Informationen zu den neuen 90-Tage-Zertifikaten sind hier verfügbar:

https://www.godaddy.com/de/website-sicherheit/ssl-zertifikat

