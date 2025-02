GoDaddy Deutschland GmbH

GoDaddy Airo: Das smarte Tool, das kleinen Unternehmen mehr Zeit für das Wesentliche schenkt

Köln (ots)

Zeit ist das wertvollste Gut, besonders für kleine Unternehmen. Im täglichen Spagat zwischen Kundenmanagement und Buchhaltung sind sie ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre kostbare Zeit besser zu nutzen. Genau hier setzt GoDaddy Airo® an.

Die KI-Lösung, die nun auch auf Deutsch verfügbar ist, unterstützt Start-ups und Kleinunternehmen in allen Bereichen des digitalen Marketings, von der Website-Erstellung über Social-Media-Management bis hin zu Newslettern. Und das alles gebündelt in einem Tool.

Wie wichtig ist der Faktor Zeit für Kleinunternehmen?

Die GoDaddy Global Entrepreneurship Survey 2025 zeigt, dass Unternehmer:innen im DACH-Raum durch den Einsatz von KI-Tools durchschnittlich 10 Stunden pro Woche einsparen.

"Zeit ist die wertvollste Ressource jeder Unternehmerin und jedes Unternehmers. Viele von ihnen träumen davon, mehr Zeit für das zu haben, was ihnen wirklich am Herzen liegt: ihre Kreativität, ihr Geschäft, ihre Familie. GoDaddy Airo gibt ihnen diese Zeit zurück", sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy.

"Airo ist eine dynamische Lösung, die sich ständig weiterentwickelt, dazu lernt und sich verbessert, um den sich wandelnden Bedürfnissen kleiner Unternehmen gerecht zu werden", fügt Anderson hinzu. "Wir sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz DACH-Unternehmer:innen zu einer erfolgreichen digitalen Präsenz verhelfen kann."

Die innovative KI-Lösung von GoDaddy sorgt dafür, dass Tools, die bisher nur Großunternehmen zur Verfügung standen, für alle zugänglich werden - unabhängig von ihrer Größe. Aus gutem Grund: 82 % der Kleinunternehmen im DACH-Raum glauben, dass KI ihnen in den nächsten 12 Monaten helfen wird, besser mit größeren Organisationen zu konkurrieren.

Digitale Professionalität leicht gemacht

GoDaddy Airo bietet jetzt eine Lösung, die kleinen Unternehmen dabei hilft, eine professionelle digitale Präsenz aufzubauen, ohne auf komplexe Prozesse oder teure Expertise zurückgreifen zu müssen. Von automatisierten Website-Updates und benutzerfreundlicher Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis hin zur mühelosen Erstellung überzeugender Inhalte bietet GoDaddy Airo alles, was Unternehmer:innen brauchen, um ihre Marke sichtbar und erfolgreich zu machen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Logo-Erstellung

Der Aufbau einer überzeugenden visuellen Identität ist für jedes Unternehmen essentiell, kann aber zeit- und kostenintensiv sein. Mit GoDaddy Airo können Unternehmer:innen in wenigen Minuten einzigartige Logos generieren und erhalten so ein professionelles Markenbild.

Website-Entwicklung in wenigen Minuten

Eine der herausragenden Funktionen der Plattform ist die Fähigkeit, komplette Websites mit einem Klick zu generieren. Unternehmer:innen können innerhalb von Minuten eine funktionale Website mit personalisierten Inhalten veröffentlichen - ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Automatisierte Suchmaschinenoptimierung

Airo hilft Unternehmen, ihr Suchmaschinenranking zu verbessern, indem das Tool Vorschläge zur Optimierung ihrer Websites auf Basis gezielter Keywords und Beschreibungen liefert. Die KI analysiert und empfiehlt Verbesserungen, erhöht die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen und hilft kleinen Unternehmen, mehr Kunden zu gewinnen.

Professionelle E-Mail-Dienste

Eine E-Mail-Adresse mit eigener Domain schafft nicht nur Kundenvertrauen, sondern bewirbt eine Marke, und zwar mit jeder versendeten Nachricht. Zusätzlich wird der Mailverkehr über Microsoft 365 proaktiv geschützt, mit Funktionen wie Backups, Archivierung und nahtloser Migration.

GoDaddy feiert Comeback beim Super Bowl

Laura Messerschmitt, International President bei GoDaddy, kommentiert: "Bei GoDaddy geht es darum, den unglaublichen Unternehmergeist zu unterstützen - auch im DACH-Raum, der vor Talent und Kreativität nur so strotzt. GoDaddy Airo wurde entwickelt, um Unternehmer:innen mit den Tools auszustatten, die sie für den Aufbau einer starken digitalen Präsenz und die Erreichung eines breiteren Publikums benötigen. Airo hilft Ihnen dabei, ihre Visionen von geschäftlichem Erfolg Realität werden zu lassen."

GoDaddy kehrte kürzlich mit einem 30-sekündigen Werbespot (Titel: "Act Like You Know") zum Super Bowl zurück. Der Spot zeigt, wie GoDaddy Airo erste Geschäftsideen mithilfe von KI zum Leben erweckt und Unternehmer:innen Tools an die Hand gibt, die ihnen auf ihrer Business Journey den Weg weisen: https://youtu.be/Mc-XvA9sNKU

Über Airo

Erfahren Sie mehr über GoDaddy Airo und wie das Tool kleinen Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann: https://www.godaddy.com/de/airo.

Über GoDaddy

GoDaddy hilft Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Gründung, dem Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Menschen kommen zu GoDaddy, um ihrer Idee einen Namen zu geben, eine Website und ein Logo zu erstellen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und Zahlungen zu akzeptieren. GoDaddy Airo®, die KI-gestützte Lösung des Unternehmens, beschleunigt und erleichtert das Wachstum kleiner Unternehmen, indem das Tool ermöglicht, eine Geschäftsidee in Minuten online zu bringen, Traffic zu generieren und den Umsatz zu steigern. Die Experten von GoDaddy stehen ihnen dabei rund um die Uhr zur Seite. Um mehr zu erfahren, besuche www.GoDaddy.com.

Original-Content von: GoDaddy Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell