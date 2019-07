Allgeier Experts SE

Lünendonk-Studie 2019: Allgeier Experts weiter unter den Top 3 der IT-Personaldienstleister

Wiesbaden (ots)

Die Allgeier Experts gehört auch in diesem Jahr zu den drei größten IT-Freelancer-Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Lünendonk-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland". Im jährlichen Branchenbarometer des Analystenhauses Lünendonk werden die marktführenden Anbieter nach Umsatz und Mitarbeiterzahl aufgelistet. Mit 274,8 Millionen Euro Gesamtumsatz und 1.989 Mitarbeitern konnte die Allgeier Experts ihr Geschäftsvolumen in Deutschland im Jahr 2018 erneut signifikant steigern. Mit der Rekrutierung und Vermittlung von IT-Freelancern erwirtschaftete Allgeier Experts im abgelaufenen Jahr rund 187 Millionen Euro. Der größte Zuwachs an IT-Freelancern 2018 zeigte sich in der Kundenbranche der IT-Dienstleister.

"Die Lünendonk-Marktsegmentliste ist in unserer Branche ein echter Indikator", so Patrick Mildner, Vorstand der Allgeier Experts SE. "Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr unter den Top 3 der IT-Personaldienstleister zu finden sind. In einem starken Konkurrenzumfeld konnten wir uns erneut behaupten. Ganz klar, dass hier unser gut begleiteter Besetzungsprozess, unsere passgenauen Profile, das Experts Management Betreuungsprogramm sowie unser Compliance-System auf den Erfolg einzahlen. Dabei schauen wir stets nach vorne: Aktuell sourcen wir erfolgreich internationale IT-Experten in Rumänien, Bulgarien und Spanien, um hier einen weiteren Wettbewerbsvorteil zu erreichen."

Umsatzverteilung der Top 10 im Vergleich 2017 und 2018

Seit fast zehn Jahren zählt der IT-Freelancer-Markt zu den am stärksten wachsenden Bereich der deutschen Wirtschaft. 2008 lag das Umsatzvolumen bei 1 Milliarde Euro, 2018 bei über 2,4 Milliarden Euro. Dennoch sind die Steigerungsraten diesmal rückläufig: In den letzten fünf Jahren lagen die Steigerungsraten bei durchschnittlich 13,1 Prozent, für 2018 lagen sie bei 5,7 Prozent. IT-Freelancer erwirtschaften demnach 63,2 Prozent des Umsatzes. Das ist ein leichter Rückgang zu 2017 (63,4%). Etwas stärker wuchsen die IT-Freelancer-Agenturen mit Dienstleistungen wie der Arbeitnehmerüberlassung (10,1% 2018 im Vergleich zu 9,0% 2017).

Alle Ergebnisse im Detail

Die Ergebnisse der Studie ermittelte die Lünendonk & Hossenfelder GmbH mittels qualifizierter kontrollierter Fragebögen (keine Online-Befragung), Expertengesprächen und Langzeitbeobachtungen im Zeitraum März bis Juni 2019. Die offizielle Studienpublikation folgt im August 2019. Die zentralen Ergebnisse daraus werden wir zeitnah veröffentlichen bzw. schreiben Sie uns bei Interesse einfach eine Mail an marlene.mildner@allgeier-experts.com.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts gehört zu den führenden Personaldienstleistern für IT und Engineering in Deutschland. Wir gestalten die digitale Transformation von morgen: Mit unserem eigenen Pool aus 150.000 hochqualifizierten Experten, eigenen Job-Portalen und Social Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden Fachkräfte für ihre Projekte - persönlich, kompetent, professionell. Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden und bieten die passenden Services für technologische Herausforderungen. Das schafft Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how und unsere Experten. 2018 erzielte Allgeier Experts rund 280 Millionen Euro Umsatz mit 2.700 Mitarbeitern und Freiberuflern.

