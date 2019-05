Allgeier Experts SE

IT-Freiberufler Studie 2019 belegt: Festanstellung auf dem Rückzug

Für Freelancer und Unternehmen ist eine schnelle und direkte Kommunikation mit den Personaldienstleistern wichtig

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Der Anteil an externen Fachkräfte wird sich weiter erhöhen. Nur noch 46 Prozent der IT-Experten sind inzwischen fest angestellt. Insbesondere Freelancer (22,3 Prozent) werden zur Sicherstellung des Know-hows und der Kernkompetenzen in Unternehmen benötigt. Und es geht weiter aufwärts: Zwei Drittel der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass die Quote an externen Fachkräften in Zukunft "steigen" beziehungsweise "deutlich steigen" wird. Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen IT-Freiberuflerstudie, die IDG Research Services in Zusammenarbeit mit dem führenden Personaldienstleister für IT und Engineering Allgeier Experts durchgeführt hat.

Die Partnerstudie zwischen Allgeier Experts und der IDG stellte einmal mehr den Trend heraus, dass interne Mitarbeiter zunehmend als Schnittstellen in der Organisation dienen, externe Experten jedoch die Aufgaben umsetzen. Aber wie setzen sich IT-Experten, mit denen Unternehmen zusammenarbeiten, strukturell zusammen? Selbständige IT-Fachkräfte und Outsourcing-Dienstleister haben dabei geringfügig im Vergleich zu den Ergebnissen 2018 zugelegt, die Arbeitnehmerüberlassung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte. Die Vorteile für Unternehmen liegen auf der Hand: Lastspitzen abfedern, Know-how einkaufen und auf der Kostenseite Pluspunkte nutzen. Dabei bleibt die Kompetenz maßgeblicher Treiber der Entwicklung. Die Qualität der vorgelegten Profile von IT-Fachkräften spielt eine außerordentliche Rolle.

Das ist Unternehmen und Freelancern wichtig

Ein optimaler Prozessablauf im Sinne von einer "reibungslosen Abwicklung" ist sowohl für die Kunden als auch für die Freiberufler ein wichtiges Kriterium. "Schnelligkeit" und das "passende Matching" der qualitativen Profile sind für Unternehmen ebenfalls von Bedeutung. Dennoch steht erneut die Kommunikation an der Spitze (40,5 Prozent der Befragten). Für die Freelancer hat sich die "Qualität der Kommunikation" mit den Personaldienstleistern deutlich verbessert. Hier wird ebenfalls gepunktet: Ganz weit oben auf der Wunschliste der Freelancer stehen "sichere Zahlungen", gefolgt von "fairen Verträgen". Kritischer bewertet wurden das (fehlende) "Feedback am Projektende", die (nicht wirklich) "maßgeschneiderten Projektangebote" und die (mangelnde) "Akzeptanz der Honoraranforderungen".

Welche Punkte Freelancern wichtig sind, weiß auch Allgeier Experts Geschäftsführer Frank Eckes: "Ein Experte benötigt einen liquiden und zuverlässigen Partner. Kontinuierliche Auslastung und reibungslose Abwicklung stehen traditionell ganz weit vorne auf der Wunschliste aller selbständigen Berater. Durch unsere Größe, unsere Einbindung in einen großen und erfolgreichen Konzern und durch unsere langjährige Marktpräsenz erfüllen wir diese Hygienefaktoren vollumfänglich."

Gefragte IT-Experten

Der Bedarf an IT-Kompetenzen ist ungebrochen hoch. Besonders gefragt sind die Bereiche IT-Security und Digitalisierung sowie Beratung und Softwareentwicklung. Trotz alledem sind die Stundensätze für IT-Freiberufler 2018 leicht zurück gegangen (86,73 Euro). Das war ein Rückgang gegenüber 2017 um rund zwei Prozent.

Mixed-Teams bringen Zufriedenheit

Nach wie vor schafft eine Mischung aus internen Mitarbeitern und externen Experten eine hohe Zufriedenheit bei Unternehmen und Freiberuflern gleichermaßen. Bereits die Studienergebnisse aus dem letzten Jahr brachten ähnliche Ergebnisse hervor: Damals setzten über 90 Prozent der Befragten auf Mixed Teams und das mit Erfolg: 77,3 Prozent der Unternehmensvertreter waren mit den gemischten Projektteams "sehr zufrieden". Heute nutzen knapp 93 Prozent der befragten Unternehmen Mixed-Teams. 99,2 Prozent der Unternehmen sind zufrieden. Nicht zu toppen: Die IT und die Fachbereiche sind sogar zu 100 Prozent "zufrieden".

Rechtliche Unsicherheit

Die Auswirkungen der Gesetzesänderung werden langsam spürbar: 53 Prozent der befragten Freelancer haben Aufträge nicht erhalten, weil das Einsatzunternehmen die rechtliche Situation rund um das Thema Scheinselbständigkeit unsicher fand (Anstieg um 14 Prozent). Im Zuge dessen bieten viele Unternehmen den Freiberuflern andere Kooperationsmodelle, wie z.B. Arbeitnehmerüberlassung, befristete Verträge oder die Tätigkeit über Vermittler an. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen sind dabei "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit der Kompetenz der Personaldienstleister in punkto rechtlicher Beratung beim Einsatz von externen Fachkräften.

Alle Ergebnisse im Detail

Die Ergebnisse der Studie ermittelte IDG Research Services im Rahmen einer Onlinebefragung, für die insgesamt 1.016 qualifizierte Interviews geführt und analysiert wurden. Unter den Befragten waren 625 IT-Freiberufler und 391 Unternehmen, die IT-Selbständige einsetzen. Den gesamten Studienband stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns bei Interesse einfach eine Mail an marlene.mildner@allgeier-experts.com.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts gehört zu den führenden Personaldienstleistern für IT und Engineering in Deutschland. Wir gestalten die digitale Transformation von morgen: Mit unserem eigenen Pool aus 150.000 hochqualifizierten Experten, eigenen Job-Portalen und Social Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden Fachkräfte für ihre Projekte - persönlich, kompetent, professionell. Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden und bieten die passenden Services für technologische Herausforderungen. Das schafft Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how und unsere Experten. 2018 erzielte Allgeier Experts mehr als 280 Millionen Euro Umsatz mit 2.700 Mitarbeitern und Freiberuflern.

Pressekontakt:

Allgeier Experts SE

Marlene Mildner

Hainstraße 5-7

04109 Leipzig

Telefon +49 341 995792-30

Mobil +49 151 70107252

E-Mail: marlene.mildner@allgeier-experts.com

Original-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell