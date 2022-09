Hoffmann Group

Kreativ- und Therapiewerkstatt "ORANGE PROJECT Berlin" für das Kinder- und Jugendhilfezentrum Neukölln

Hoffmann Group Foundation unterstützt das EJF mit über 200.000 Euro

Berlin (ots)

Das "ORANGE PROJECT Berlin", die neue Kreativ- und Therapiewerkstatt für das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk, feierte heute mit Vertretern aus Wirtschaft und dem sozialen Bereich große Eröffnung. Die Hoffmann Group Foundation fördert das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ) Neukölln mit insgesamt über 200.000 Euro. Darüber hinaus finanziert sie zwei Fachkräfte, um verschiedene Kurse und Therapien im ORANGE PROJECT Berlin anbieten zu können. Besondere Unterstützung erfährt das Engagement unter anderem von den ortsansässigen Werkzeugspezialisten Perschmann und Contorion.

Das ORANGE PROJECT Berlin ergänzt das Gesamtkonzept des KJHZ. Unter dem Motto "Ich schaff was!" können Kinder und Jugendliche in der kindgerechten Werkstatt zukünftig durch kreatives sowie handwerkliches Arbeiten Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten gewinnen, selbstwirksam eigene Wünsche und Fantasien umsetzen und neue Lebensperspektiven entdecken. Begleitende Therapien helfen den Kindern Erlebtes zu verarbeiten, neue Kraft zu schöpfen und ihre Talente zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Förderung durch die Hoffmann Group Foundation standen die Finanzierung der Umbaumaßnahmen der Kreativ- und Therapiewerkstatt sowie die komplette Ausstattung der 100 qm großen Räumlichkeiten. Zukünftig werden zudem die Anstellungen eines pädagogischen Werkstattleiters und einer Kunsttherapeutin übernommen.

"Endlich öffnet nun unser erstes Projekt in der Hauptstadt seine Pforten", sagt Verena Heinrich, Geschäftsführerin der Hoffmann Group Foundation. "2018 fanden erste Gespräche mit dem EJF statt. Seither ist der Bedarf in Neukölln kontinuierlich gestiegen. Wegen Corona und baulicher Hürden hat sich das Projekt allerdings immer wieder verzögert. Aber nun sind wir am Ziel und freuen uns, den Kindern und Jugendlichen hier in Neukölln eine Plattform zur Förderung ihrer persönlichen Entwicklung bieten zu können."

Norbert Schweers ist Vorstand der EJF gAG und eröffnete zusammen mit der Hoffmann Group Foundation die neue Therapiewerkstatt in Neukölln. "Das Motto des ORANGE PROJECT Berlin "Ich schaff was" passt hervorragend zu unserem Slogan "Hilfe schaffen". Die Zusammenarbeit mit der Hoffmann Group Foundation begrüße ich sehr und freue mich auf das weitere zukünftige gemeinsame Schaffen."

Das KJHZ versorgt aktuell 200 Kinder und Jugendliche ambulant und beherbergt zusätzlich stationär 126 Kinder- und Jugendliche in differenzierten pädagogischen und therapeutischen Gruppen.

Über die Hoffmann Group Foundation

Die Hoffmann Group Foundation engagiert sich seit 2006 für Projekte, die die Entwicklung benachteiligter und traumatisierter Kinder und Jugendlicher fördern. Die Foundation unterstützt nach dem Leitsatz "Werkzeuge schaffen Werte". Ziel ist es, Kinder und Jugendliche nachhaltig stark zu machen für ein eigenverantwortliches Leben und eine bessere Zukunft.

Über das EJF

Das EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk) ist ein bundesweit tätiges, christlich geprägtes Unternehmen der Sozialwirtschaft aus Berlin mit mehr als 250 Einrichtungen und Angeboten, in denen rund 20.000 Menschen ambulant und stationär betreut und beraten werden.

