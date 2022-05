Der Tagesspiegel

Giffey verteidigt Bildungssenatorin Busse nach Rassismusvorwürfen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) Giffey hat die angeschlagene Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) verteidigt. In der Koalition war in den vergangenen Wochen deutliche Kritik an Busse geäußert worden, zugleich sind gegen die einstige Schulleiterin wegen früherer Äußerungen Rassismusvorwürfe erhoben worden.

"Astrid Busse hat sich ganz klar von den Vorwürfen distanziert, dass sie sich rassistisch geäußert haben soll", sagte die Regierende Bürgermeisterin. Busse sei "durchsetzungsstark, pragmatisch, ganz im Sinne der Kinder", aber "auch ehrlich über die schwierige Lage vor Ort".

Giffey will an Busse weiter festhalten: "Ich stehe zu meiner Senatorin und habe ein großes Interesse daran, dass die Mannschaft, mit der ich angetreten bin, hier fünf Jahre lang verantwortungsvoll ihre Aufgaben erfüllt."

