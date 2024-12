Die Rolle des DRK im Kriegsfall

Koblenz (ots) - Der Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Kommandeur Gesundheitseinrichtungen - Herrn Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller, wird am 19. September 2024 am Deutschen Eck in Koblenz mit einem öffentlichen ...

Ein Dokument

mehr