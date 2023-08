Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Bundeswehrliegenschaft in Kiel-Kronshagen wird in "Oberstabsarzt-Dr.-Eißing-Kaserne" umbenannt

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr würdigt die Taten unter unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben von Persönlichkeiten des Sanitätsdienstes.

Am 23. August 2023 wird vor diesem Hintergrund die Bundeswehrliegenschaft in Kiel-Kronshagen in "Oberstabsarzt-Dr.-Eißing-Kaserne" umbenannt. In dieser Liegenschaft befinden sich größtenteils sanitätsdienstliche Dienststellen, so auch das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, unter dessen Leitung diese Veranstaltung stattfindet.

Die Angehörigen der Dienststellen ehren im Beisein hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter aus Bundeswehr und Politik in einem feierlichen Festakt den ersten Bundeswehrsoldaten, der durch Kampfhandlungen ums Leben gekommen ist.

Im Jahr 2001 war er in Abchasien als Militärbeobachter der United Nations Observer Mission in Georgien (UNOMIG) eingesetzt.

Am 8. Oktober 2001 befand sich Oberstabsarzt Dr. Eißing auf einem Patrouillenflug, als sein Hubschrauber abgeschossen wurde und er ums Leben kam.

Er verkörpert in hervorragender Weise das Bild eines gut ausgebildeten Fachmanns und wertegeleiteten Soldaten.

Hintergrund:

In der Bundeswehr sind das Traditionsverständnis und die Traditionspflege, insbesondere mit dem Wissen um die Zerbrechlichkeit der Demokratie, an die Werte und Normen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands gebunden. Erinnerungswürdige Taten von Angehörigen der Bundeswehr eignen sich, um den sinngebenden Wertebezug zu verdeutlichen. Der ausgewählte gefallene Namensgeber ist aufgrund seines Handelns und Wertebezugs für den Sanitätsdienst der Bundeswehr sinnstiftend.

