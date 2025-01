funk von ARD und ZDF

Bundestagswahl 2025: funk bringt Spitzenpolitiker:innen ins Kreuzverhör

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Welche Pläne haben die Parteien des Bundestags für die Klimapolitik? Wie wird das Leben wieder bezahlbar? Wie gehen wir zukünftig mit der Migration um und was bedeuten Kriege wie der in der Ukraine für uns in Deutschland? Kreuzverhör fragt nach bei bedeutenden Politiker:innen aller im Bundestag vertretenen Parteien: Christian Lindner (Parteivorsitzender, FDP), Bernd Baumann (erster parlamentarischer Geschäftsführer, AfD), Jens Spahn (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU), Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister, Bündnis 90/Die Grünen), Sahra Wagenknecht (Parteivorsitzende, BSW), Dorothee Bär (stellvertretende Fraktionsvorsitzende, CSU), Jan van Aken (Parteivorsitzender, Die Linke) und Lars Klingbeil (Bundesvorsitzender, SPD). Sie alle stellen sich in den Interviews den Fragen von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF und den jungen Programmen der ARD.

Jeweils im Duo konfrontieren Mirko Drotschmann, Victoria Reichelt, Jan Schipmann und Lennart Glaser sowie Max Osenstätter, Helene Reiner und Samira El Hattab die Politiker:innen mit den aktuell wichtigsten Fragen junger Menschen: Von Wirtschaft und Klima bis hin zu Migration und Sicherheit. Sie bringen auch Fragen mit, die direkt aus den Communities von funk und den jungen Programmen der ARD kommen. Die Politiker:innen haben rund 45 Minuten Zeit, um junge Zuschauer:innen von ihren Ideen und Lösungsvorschlägen zu überzeugen.

Die Interviews vom Kreuzverhör werden vom 30. Januar bis zum 9. Februar auf dem YouTube-Kanal von funk und in den Mediatheken von ARD und ZDF veröffentlicht. Kreuzverhör ist außerdem als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie in der ARD-Audiothek zu hören. Ausschnitte gibt es zudem auf Instagram und TikTok zu sehen und bei den jungen Radioprogrammen der ARD zu hören. Zu den jungen Programmen der ARD gehören 1LIVE (WDR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK (MDR), N-JOY (NDR), PULS (BR), UNSERDING (SR) und YOU FM (hr). Erster Gast im Kreuzverhör ist der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner.

Zum funk YouTube-Kanal

Kreuzverhör wird von hyperbole für funk in Kooperation mit den jungen Programmen der ARD produziert. Alle Infos sind auch auf der Formatseiteim Presseportalzu finden.

Über die Moderator:innen:

Mirko Drotschmann begeistert als MrWissen2go auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal von funk schon seit mehreren Jahren seine große Community mit kompakten und verständlichen Videos rund um Politik, Geschichte und das aktuelle Zeitgeschehen. Schon in den ersten beiden Auflagen 2021 und 2022 war er Teil des Moderationsteams von Kreuzverhör.

Victoria Reichelt ist Hostin beim Politik- Format DIE DA OBEN! und beim Podcast Absolute Mehrheit von funk, in dem sie mit Top-Politiker:innen über ihre aktuellen Themen spricht. Außerdem moderiert sie bei ZDFheute live und ist als Gesprächspartnerin für Themen wie Journalismus und Feminismus sehr gefragt. Victoria hat bereits 2021 und 2022 beim Kreuzverhör moderiert.

Jan Schipmann ist Redaktionsleiter Politik bei hyperbole. Er produziert als leitender Redakteur und Moderator das Politik-Format DIE DA OBEN! und den Podcast Absolute Mehrheit von funk. In dieser Rolle vermittelt er der Community die Themen der aktuellen Politik. Auch Jan Schipmann gehörte zum Moderationsteam von Kreuzverhör im Sommer 2021 und 2022.

Lennart Glaser ist stellvertretender Redaktionsleiter Politik bei hyperbole. Er ist mitverantwortlich für die Produktion von DIE DA OBEN! und mittlerweile auch einer der Hosts.

Maximilian Osenstätter ist seit mehr als sechs Jahren einer der Hosts der preisgekrönten "News WG" von PULS vom BR. Der Instagram-Kanal erklärt jeden Tag jungen Menschen die Politik - und zwar ganz einfach vom Küchentisch oder Sofa aus. Dabei werden aber auch Hintergründe erfasst und erklärt.

Helene Reiner hat das preisgekrönte Newsformat "News WG" auf Instagram mitentwickelt, das sie jahrelang als Hostin präsentiert hat. Die Journalistin moderiert verschiedene Fernsehsendungen und Veranstaltungen, ist Dozentin für Moderation an einer Hochschule und legt als DJ auf.

Samira El Hattab ist Journalistin, Moderatorin und Reporterin. Als Klimajournalistin ist sie seit Beginn Hostin beim WDR-Instagramkanal "klima.neutral", der Hintergründe zur Klimapolitik erklärt. Sie ist außerdem gefragter Gast für Vorträge und Diskussionen zum Thema Klimajournalismus.

Original-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuell