KnowBe4

KnowBe4 veröffentlicht den Q3 2024 Phishing-Report: QR-Code-Phishing wird gefährlicher

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4, die weltweit anerkannte Cybersecurity-Plattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst, veröffentlichte ihren Q3 2024 Phishing Report. Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen die am häufigsten angeklickten E-Mail-Betreffe in simulierten Phishing-Tests.

Der Q3 2024 Phishing Report von KnowBe4 zeigt, dass HR- und IT-bezogene Phishing-E-Mails einen signifikanten Anteil von 48,6 Prozent der weltweit am häufigsten angeklickten Phishing-Typen ausmachen. Trotz der sich weiterentwickelnden Techniken böser Akteure gehören Phishing-E-Mails nach wie vor zu den am weitesten verbreiteten Instrumenten für die Durchführung von Cyberangriffen. Der KnowBe4 Phishing by Industry Benchmarking Report 2024 zeigt, dass etwa einer von drei Nutzern anfällig für die Interaktion mit bösartigen Links oder betrügerischen Anfragen ist. Cyberkriminelle nutzen diese Schwachstelle aus, indem sie täuschend echte Phishing-E-Mails erstellen, um Dringlichkeit hervorzurufen und die Empfänger dazu zu bringen, auf bösartige Links zu klicken oder schädliche Anhänge zu öffnen.

Der Bericht zeigt auch eine Zunahme von Phishing-Kampagnen, die QR-Codes verwenden. Zu den beliebten QR-Code-Phishing-Themen gehören Erinnerungen der Personalabteilung an die Überprüfung von Richtlinien, DocuSign-E-Mails mit der Aufforderung, ein dringendes Dokument zu unterzeichnen, und Einladungen zu Zoom-Meetings. Diese Nachrichten, die oft als Mitteilungen der Personalabteilung, von Kollegen oder externen Anbietern getarnt sind, stellen ein erhebliches Risiko dar.

Mehr erfahren Sie in der Infographik hier: https://www.knowbe4.com/hubfs/Q32024.pdf

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell