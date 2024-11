KnowBe4

KnowBe4 veröffentlicht 2024 Holiday Kit zur Stärkung der Cyber-Resilienz

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness-Trainings und simuliertes Phishing, veröffentlicht sein neues Holiday Resource Kit 2024. Die Materialien sollen die Cyberabwehr der Nutzer während der Festtage stärken.

Das diesjährige Kit baut auf dem Erfolg früherer Versionen auf und bietet eine Auswahl an neuen und verbesserten Ressourcen, um den neuesten Cyberbedrohungen im Zusammenhang mit den Feiertagen zu begegnen. Das umfassende Toolkit bietet nützliche Einblicke in weihnachtsspezifische Betrügereien und stattet die Nutzer mit den notwendigen Fähigkeiten aus, um saisonale Bedrohungen abzuwehren, die auf Weihnachtseinkäufer abzielen. Das 2024 Holiday Kit ist für Einzelpersonen und Organisationen weltweit kostenlos erhältlich und wird in mehreren Sprachen angeboten. Dies unterstreicht das Engagement von KnowBe4 für das Human Risk Management.

Das KnowBe4 2024 Holiday Kit enthält Folgendes:

- Trainingsmodul: The Gift of Awareness: Holiday Cybersecurity Essentials

- Holiday Cybersecurity World Passport Game (in 12 Sprachen verfügbar)

- Mobile-first-Modul: Let's Have Cyber-Safe Holidays! (in 10 Sprachen verfügbar)

- Aufklärungsvideo: Holiday Scams to Avoid

- Sicherheitsdokumente und "digital Signage"-Optionen, die Grafiken im Posterformat enthalten, um die wichtigsten Erkenntnisse aus den Schulungsmodulen zur Cybersicherheit zu vertiefen

- Zwei Newsletter mit Tipps für sicheres Online-Shopping für Endbenutzer (in 10 Sprachen verfügbar)

Das KnowBe4 2024 Holiday Resource Kit ist hier verfügbar: https://info.knowbe4.com/free-holiday-resource-kit

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell