Funeral Scams: Online-Betrugsmasche auf Facebook aufgedeckt

Cyberkriminelle haben eine neue Masche in Großbritannien, sie suchen auf Facebook nach Posts über Beerdigungen. Dann warten sie ab, bis ein Bestattungsunternehmen eine offizielle Nachricht zum Verstorbenen postet. Hat das Bestattungsinstitut den Post abgesetzt, platzieren sie innerhalb kürzester Zeit direkt darunter einen Kommentar. Um die Glaubwürdigkeit des Posts zu erhöhen, statten sie diesen häufig noch mit Fotos und persönlichen Daten des oder der Verstorbenen aus.

Unterschiedliche Kommentar-Varianten sind bereits im Umlauf. In einem wird zu einer Spende für die Hinterbliebenen aufgerufen. In einem anderen wird Freunden und Verwandten des oder der Verstobenen die Hinzuschaltung zu einem Live-Stream von der Trauerfeier angeboten. Allen gemein ist, dass die Leser der Kommentare am Ende immer aufgefordert werden, den Kommentar zu teilen und so ihre privaten Kontakte auf den Spendenaufruf beziehungsweise den Live-Stream mit einem bösartigen Link aufmerksam zu machen.

Experte Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 erklärt das Vorgehen der Kriminellen: "Klickt ein Opfer auf diesen, wird es über mehrere Fake-Webseiten zu einer Fake-Streaming-Webseite weitergeleitet, auf der es sich für einen Zugang zum Live-Stream anmelden muss. Anschließend wird es aufgefordert, Daten seiner Kreditkarte einzugeben. Eine dreitägige kostenlose Probemitgliedschaft würde dann aktiviert, die neben dem Livestream auch sämtliche auf der Website angebotenen Filme umfasse. Die Testmitgliedschaft könne jederzeit gekündigt werden. Jedoch: betrachtet man das Angebot etwas genauer, so entdeckt man rasch den kleingedruckten Hinweis, dass bei einem Eintritt in eine Test- oder reguläre Mitgliedschaft automatisch auch noch eine sogenannte 'Zweitmitgliedschaft' aktiviert werden würde - verbunden mit einer signifikanten Erhöhung der Kosten."

Britische Bestattungsunternehmen haben bereits reagiert und begonnen, ihre Online-Ankündigungen mit dem Hinweis zu versehen, dass ihre Beerdigungen nicht gelivestreamt werden: https://www.nafd.org.uk/funeral-advice/livestream-and-social-media-funeral-scams/

