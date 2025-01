funk von ARD und ZDF

Bundestagswahl 2025: neue Perspektiven für junge Wähler:innen

Mainz (ots)

2,3 Millionen Erstwähler:innen können bei der Bundestagswahl am 23. Februar ihre Stimme abgeben. Um jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Wahlentscheidung gut informiert zu treffen, bietet funk vielfältige Inhalte an. Mehr als 30 funk-Formate produzieren Inhalte aus den Bereichen Information, Unterhaltung und Orientierung zur Bundestagswahl. Sie erklären den Wahlprozess, die Positionen der Politiker:innen und die Wahlprogramme der Parteien. Im Zentrum steht dabei alles, was junge Wähler:innen besonders interessiert. So soll ein Informationsangebot auch für diejenigen entstehen, die bisher wenig oder keinen Zugang zu politischen Themen haben.

Fokus auf junge Perspektiven

Kompliziertere Abläufe und trockene Inhalte bereiten insbesondere folgende Formate im Bereich Information auf: DIE DA OBEN! analysiert die Wahlprogramme der großen Parteien mit besonderem Blick darauf, was sie für junge Menschen fordern. Auch Mirko Drotschmann aka MrWissen2go checkt die Wahlprogramme und die antretenden Kanzlerkandidat:innen. Der funk-Podcast Was die Woche wichtig war beleuchtet die wichtigsten aktuellen politischen Geschehnisse. Der Dunkle Parabelritter erklärt die steigende Zustimmung für Kleinparteien und Die Juristen blicken aus rechtlicher Sicht auf relevante Themen rund um die Bundestagswahl.

Auch die Unterhaltungs- und Orientierungsformate von funk bilden die Wahl ab: BRUDI spricht in kurzweiligen Quizformaten über bisherige Bundeskanzler:innen, Parteien, die zur Bundestagswahl antreten und Klischees über Politiker:innen, HYPECULTURE wirft u.a. einen Blick auf den Style von Politiker:innen und sag_mal fragt in seinen Straßenumfragen junge Communities auf dem Land, welche Themen sie vor der Wahl beschäftigen und was sie z.B. ändern würden, wenn sie für einen Tag Bundeskanzler:in wären. Alle Inhalte, die zur Bundestagswahl erscheinen, sind in dieser Playlist zusammengefasst.

funk startet Debatten-Formate Alle vs. X und Kreuzverhör

Neu im Portfolio: zwei Sonderformate, die ausschließlich die Bundestagswahl begleiten. Im Debatten-Format Alle vs. X tritt je ein:e Politiker:in aus den Nachwuchsorganisationen der Parteien gegen die Vertreter:innen anderer großer Bundestags-Parteien an. In den 10-minütigen 1:1-Diskussionen geht es um Thesen, Fakten und Argumente rund um die eigene Parteipolitik. Wie sich die Person geschlagen hat, entscheidet die Community. Veröffentlicht werden die Debatten ab dem 29. Januar auf dem funk-YouTube-Kanal und in Ausschnitten auch auf TikTok und Instagram.

Außerdem kehrt das Format Kreuzverhör zurück: Hier stellen sich die Spitzenpolitiker:innen der großen Parteien Fragen rund um steigende Mietpreise, der Angst vor Krieg und Klimawandel, sowie dem Umgang mit Migration. Die Interviews werden jeweils im Zweierteam von Mirko Drotschmann (MrWissen2Go), Jan Schipmann, Victoria Reichelt, Lennart Glaser (alle drei DIE DA OBEN!), Helene Reiner (ehemals News-WG), Maximilian Osenstätter (News-WG) und Samira El-Hattab (WDR) geführt. Die Videos sind ab dem 30. Januar auf dem funk YouTube-Kanal zu sehen und bei den jungen Radioprogrammen der ARD zu hören.

