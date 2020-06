7Sports

7Sports, REWE Group und Wünsche Group starten Initiative #TEAMPLAYER mit Annemarie Carpendale, David Alaba, Sami Khedira, Harald Glööckler, Joko Winterscheidt, Peter Maffay und Patrick Esume

- REWE Group ist exklusiver Handelspartner: #TEAMPLAYER-Masken ab sofort erhältlich - Aktion unterstützt gemeinnützige Organisationen - Prominente unterstützen die Aktion #TEAMPLAYER in deutschlandweiter Kampagne

Maske auf und damit ein Zeichen für die Solidarität im Kampf gegen Corona setzen: Wer in einem Team oder einer Gesellschaft im Sinne der Gemeinschaft handelt, ist ein echter Teamplayer. Dazu gehört aktuell konsequentes Tragen einer Gesichtsmaske, denn dies schützt andere Menschen. Darauf macht die neue Initiative #TEAMPLAYER mit einer deutschlandweiten Kampagne im TV und digital aufmerksam und bietet gleichzeitig bequeme und trendige Textilmasken an. Sportler wie David Alaba, Sami Khedira, Julius Brink, Patrick Esume, aber auch Prominente wie Moderatorin Annemarie Carpendale, Entertainer Joko Winterscheidt, Stardesigner Harald Glööckler und Rockmusiker Peter Maffay zeigen sich als #TEAMPLAYER, unterstützen die Aktion und tragen Maske. Und wer sich eine #TEAMPLAYER-Maske holt, tut noch mehr Gutes. Ein Teil des Erlöses geht als Spende an gemeinnützige Organisationen. Im Rahmen der Aktion wird die REWE Group "Tafel Deutschland e.V." mit 200.000 Euro unterstützen.

Die #TEAMPLAYER-Textilmasken gibt es in vielen ansprechenden Designs und lassen sich bequem über Mund und Nase tragen. Erhältlich sind sie im 2er-Set ab sofort bei REWE, PENNY, toom Baumarkt und nahkauf zum Preis von 4,99 Euro. Die zweilagigen Masken bestehen aus 100% zertifizierter Baumwolle, sind schadstofffrei und entsprechen dem Ökotex Standard 100. Die beiden Gummibänder bieten maximalen Tragekomfort. Selbst an warmen Tagen haben sie ein angenehmes Tragegefühl. Alle Maskendesigns, Pflegehinweise sowie weitere Informationen zur Aktion und den Testimonials gibt es auf teamplayer.tv.

7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, hat die Marke #TEAMPLAYER kreiert und die Masken gemeinsam mit der Wünsche Group, einem international agierenden Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, realisiert. Die REWE Group ist mit den Vertriebslinien REWE, PENNY, toom Baumarkt und nahkauf für den Start der Kampagne exklusiver Handelspartner.

Der Verkaufsstart wird mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne über alle Kanäle der ProSiebenSat.1 Group begleitet. Herzstück ist ein 25-sekündiger TV-Spot mit den prominenten Maskenträgern. Die Kampagne läuft bis Mitte Juli auf allen ProSiebenSat.1-Sendern. Flankiert wird die Kampagne durch Online-Werbemaßnahmen auf Sportdeutschland.TV und ran.de, durch Anzeigenmotive auf den Social-Media-Kanälen der ProSiebenSat.1 Group, sowie am POS.

Über 7Sports:

7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolio der ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness des Medienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, den Ausbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusiven Sportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlern und hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von der langjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebten Sportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuen Plattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht ideale Synergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit der Marketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zu einer der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende, Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler im deutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Sports GmbH.

