Sicher in Bewegung. Mit Helm und Mut.

Münster/Bochum (ots)

Erinnern Sie sich noch? Das erste Mal, wenn die Füße den Asphalt verlassen. Das Gefühl von Abenteuer und Freiheit. Radeln macht glücklich. Und fit macht es auch.

Als Deutschlands sportliche Krankenkasse ist es uns wichtig, den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern zu fördern. Mit unserem Projekt "HELMUT" nehmen schon die Kleinsten richtig Fahrt auf. Wir zeigen Kita-Kids, wie sie sich sicher auf dem Fahrrad bewegen. Und machen deutlich, wie wichtig regelmäßige Bewegung für ein gesundes Aufwachsen ist. Gemeinsam schaffen wir Erfolgserlebnisse, die den Kindern Rückenwind geben - und ihrer motorischen und emotionalen Entwicklung neuen Schwung verleihen.

HELMUT: Früh übt sich, wer sicher im Sattel sitzen will

Mit unserem kostenfreien Projekt in Münster bieten wir den Kleinsten die Möglichkeit, schon früh das Radfahren zu erlernen und dabei spielerisch die Grundlagen für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu entwickeln. Von der ersten Fahrt bis hin zu komplexen Koordinationsübungen - unser Projekt sorgt dafür, dass die Kinder nicht nur ihre Fahrtechnik verbessern, sondern auch ihr Selbstvertrauen stärken.

"An erster Stelle steht für uns der Spaß. Denn nur wer von klein auf in Bewegung bleibt, wird auch später aktiv und gesund durchs Leben radeln. Und quasi nebenbei werden die Kinder auch sicherer, wenn sie sich auf zwei Rädern im Straßenverkehr bewegen, was natürlich gerade in einer Fahrradhochburg wie Münster unerlässlich ist.", sagt Lena Geilenbrügge von der VIACTIV Krankenkasse.

Einbeziehung der Eltern

Auch die Eltern sitzen "mit im Sattel". Beim begleitenden Elternabend erfahren sie wertvolle Tipps, wie sich Bewegung ganz einfach in den Alltag integrieren lässt.

Gleiten, Fahren, Rollen und sicheres Bremsen. In täglichen 60-minütigen Einheiten können die Kinder in kleinen Gruppen auf dem Kita-Gelände oder in der Umgebung üben. Drei bis sechs Wochen später geht es mit einem zweitägigen Follow-up weiter - hier vertiefen die Kinder das Gelernte, erleben neue Herausforderungen und stärken ihre motorischen Fähigkeiten.

Nach Rüsselsheim, Wiesbaden und Hamburg ist Münster ist die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, wo "HELMUT" ein zu Hause gefunden hat. 2025 werden bundesweit weitere Städte folgen.

