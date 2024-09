VIACTIV Krankenkasse

Psychische Gewalt im Fokus - Weiterentwicklung des erfolgreichen Projekts "Safe Hockey"

Bochum, Mönchengladbach (ots)

Als Gesundheitspartner des Deutschen Hockey-Bundes freut sich die VIACTIV Krankenkasse, das Projekt "Safe Hockey" auf das nächste Level zu heben. So wurde "Safe Hockey", welches die Aufklärung und Sensibilisierung der Hockey Trainer*innen, Nationalspieler*innen und Bundestrainer für das Thema sexualisierte Gewalt und Stressbewältigung zum Inhalt hat, um die Aspekte der psychischen Gewalt ergänzt.

Der Deutsche Hockey-Bund möchte gemeinsam mit seinem Gesundheitspartner der VIACTIV diese Strukturen und Systeme im deutschen Hockey aufbrechen und gegen mögliche auftretende psychische Gewalt an Spieler*innen vorgehen.

Wie Medienberichte der Vergangenheit zeigen, können sich im Teamsport auf allen Leistungsebenen Strukturen entwickeln, die psychische Gewalt begünstigen können. Dies kann sowohl Spieler*innen als auch Trainer*innen betreffen und Situationen schaffen, die für alle Betroffenen verletzend und gefährlich sein können. Auch das im Teamsport automatisch auftretende Machtgefälle zwischen Trainier*innen und Sportler*innen kann Situationen, in denen psychische Gewalt auftritt begünstigen.

Um diesen Situationen und Systemen zu begegnen, wurde gemeinsam mit der Fachberaterin für Prävention und Intervention interpersonaler Gewalt Mandy Owczarak ein Schulungssystem entwickelt. In eLearnings für Trainer*innen, Spieler*innen und Eltern wird zielgruppengerecht beschrieben, was psychische Gewalt im Teamsport ist und welche Möglichkeiten es gibt diese zu beenden. Trainer*innen erfahren, wie sie die Strukturen in ihren Teams erkennen und wie sie sich und ihr Training reflektieren können, um selber keine psychische Gewalt auszuüben. Spieler*innen erlernen psychische Gewalt zu erkennen und wie sie für sich selber einstehen können.

Auch Eltern können teilnehmen

Eltern erleben den Teamsport ihrer Kinder oft hautnah mit. Daher stellt das digitale Lernangebot auch für sie Inhalte zum Thema bereit: Die Auswirkungen psychischer Gewalt zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind die Kernbestandteile des eLearnings für die Eltern von Spieler*innen.

Das Gemeinschaftsprojekt "Safe Hockey" hat sich zum Ziel gesetzt möglichst viele Teilnehmer*innen für die Schulungs- und Lernreihen zu erreichen, um eine größtmögliche Sensibilisierung in der Hockey-Community zu erzielen. Daher sind diese Angebote kostenfrei für die entsprechenden Zielgruppen ganz einfach über . VIACTIV - Prävention psychische Gewalt - DHB / akademie (hockey.de) buchbar.

