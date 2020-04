Body Attack Sports Nutrition

Fit ohne Geräte: Diese Vorteile bietet das Home-Workout!

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zuhause bleiben und trainingsfrei? Davon lassen wir uns nicht anstecken! Wir zeigen dir die starken Vorteile des Home Trainings - ganz ohne vollgeschwitzte Geräte oder den einen oder anderen Störfaktor im Gym. Dein neuer Fitness-Tempel made at Home.

Zuhause ist's am schönsten!

Gemütlich, besinnlich, deine ganz persönliche Wohlfühl-Oase. Und ab jetzt dein neuer sportlicher Meilenstein. Richtig gelesen. Während andere sich bei ihrer Lieblingsserie auf die Couch fläzen und sich gehen lassen - spuckst du in die Hände und gehst es richtig an! (Sinnbildlich natürlich). Einen Trainingsplan für zuhause auf die Beine zu stellen und sein Training ohne Geräte durchzuziehen, macht deine Wohlfühl-Oase zum neuen Fitness-Tempel. Ganz ohne Abo, ohne Anfahrtskosten und ohne Ausreden - dafür mit starken Body Attack-Unterstützern an deiner Seite! :-)

GYM DICHT? ZUHAUSE GEHT DEIN TRAINING WEITER!

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Breiteste im ganzen Land?" Schnell-noch-mal-ein-Selfie-Macher müssen im Zuge der aktuell geschlossenen Fitnessstudios ganz tapfer sein. Breites Brust-Posing funktioniert im Moment nur noch vor dem hauseigenen Spiegel statt vor dem Kristallpalast im Gym. Ein Glück gibt es noch die Social-Media-Community! Und unsere breite Produkt-Palette - mit der du dich mit unseren starken Muskel-Unterstützern ordentlich eindecken kannst.

Bock ein Teil unserer starken Comunity zu sein? Geht ganz einfach. Foto mit deinem Lieblings-Body Attack-Produkt auf Instagram hochladen und den Hashtag #teambodyattack benutzen. Funktioniert mit unserem BCAA KICK genauso wie mit unseren Protein Bites. Und mal ehrlich: Nur weil die Studios jetzt dicht sind, soll die fleißig für den Beach-Look antrainierte Sommerfigur darunter leiden? Fehlanzeige! Motivation genug, um sich Zuhause ein paar Hanteln zu schnappen oder einen Bodyweight-Zirkel zu erstellen. Und mal so ganz unter uns: In deinem Home-Gym kannst du dich austoben. Hier kannst du vor lauter Erschöpfung rot anlaufen wie du willst, es wird keine komischen Blicke geben. Keine Warteschlangen, blockierten oder mit Schweiß vollgetrieften Geräte oder Hanteln. Eigentlich ganz geil so ein Home-Workout, oder?

ALLES EINE FRAGE DER TECHNIK

Sowohl bei der Ausführung als auch beim Equipment ist vor allem Technik gefragt. Bei Technik-Fragen Tech-Nick fragen? Wenn dein virtueller Personal-Coach auf deiner Trainings-App so heißt, dann Vollgas! Moderne Home-Workout-Apps geben gezielte Anleitungen für Fitnessübungen ohne Geräte. Du kannst deinen Laptop am Fernseher anschließen? Perfekt! Kostenlose Video-Workouts ohne Geräte gibt es im Web wie Sand am Meer. Das macht die Auswahl von einzelnen Übungen oder ganzen Workouts einfacher. Und mit ordentlich Bums aus den Boxen, motivierst du vielleicht sogar deine Nachbarn gleich mit. Kleiner Spaß - deine Kopfhörer haben auch ordentlich Schmackes - genau wie unsere Trainingsbooster. Schon ausprobiert?

Wichtig ist in Sachen Technik auch zu beachten: die Richtigkeit der Ausführungen. Sowohl beim Workout mit dem eigenen-, als auch mit Freihantel-Gewichten. Besonders bei einer eigenen Home-Gym-Ausstattung mit multifunktionellen Geräten gilt: Weniger ist mehr, um so Verletzungen vorzubeugen. Außerdem soll der Aufwand am Ende ja auch etwas bringen. Nur das gewährleistet eine saubere Ausführung deiner Übungen. Schau dir die Trainings-Bilder und Videos dann lieber ein zweites oder drittes Mal an.

ZEITLICH VOLL IN DER SPUR

So kostbar, dass es mit keinem Geld der Welt zu kaufen ist: Zeit. In Sachen Home-Workout hast du einen großen zeitlichen Vorteil - solltest du natürlich nicht auf dem Nach-Hause-Weg im Stau feststecken. Genau das, kann dir auf dem Weg ins Gym aber ebenso passieren. Hinzu kommt der ständige Small-Talk, der von der nächsten Übung abhält. Soziale Kontakte pflegen - ja - aber wenn es Zeit zum Trainieren ist, dann lege deinen Fokus genau darauf. Pluspunkt Home-Gym. Anfahrts-Weg und Öffnungszeiten entfallen. Stattdessen geht es in deinem ganz persönlichen rudimentären Heimstudio einzig darum zu trainieren. Tipp: Solltest du dein Smartphone nicht für dein Training benutzen, leg es am besten ganz weg. Störfaktoren brauchst du nicht - denn jetzt steht das beste Workout an!

LASS DICH NICHT HÄNGEN!

Außer natürlich an der eigenen Klimmzugstange. Ob Kurzhanteln oder ganze Multifunktions-Gerätschaften. Ist genug Platz in deinen eigenen vier Wänden vorhanden, sind keine Grenzen in der Gestaltung deines Home-Gyms gesetzt! Ansonsten powert dich jedes Training ohne Gewichte aus Planks, Sit-ups, Liegestütz & Co. bis ans Limit - wetten? Bei deinem Home-Workout zählt nur einer: Du. Auch Partner-Workouts sind in deinem eigenen Trainingsreich eine tolle Option. Geh es an und mach aus deiner Wohlfühl-Oase deinen ganz persönlichen Fitness-Tempel!

Pressekontakt:

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Christoph Heinrichs

Schnackenburgallee 217-223

22525 Hamburg

Tel.: 040 4600360 405

E-Mail: presse@body-attack.de

Original-Content von: Body Attack Sports Nutrition, übermittelt durch news aktuell