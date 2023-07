Continentale Versicherungsverbund

Continentale Lebensversicherung: Zum Schulstart kinderleicht für die Zukunft vorsorgen

Hunderttausende Kinder erleben bald ihren ersten Schultag. Eltern versüßen den Schulanfang meist mit einer Schultüte. Warum nicht auch ein Stück Zukunft schenken? Das 2023 erhöhte Kindergeld erleichtert die Vorsorge für den Nachwuchs. Mit der fondsgebundenen Continentale Rente Invest ist der Einstieg besonders einfach: Er ist bereits ab 10 Euro im Monat möglich. Darüber hinaus bietet das Produkt attraktive Renditechancen, zugleich hohe Planungssicherheit - und jetzt noch mehr Flexibilität. Eine gute Möglichkeit für Vermittler, mit Eltern ins Gespräch zu kommen.

Volle Flexibilität in allen Lebenslagen

"Eine Fondsrente zum Schulstart: Das finden Kinder erst einmal nicht cool. Aber sie schätzen das sicher spätestens dann, wenn sie auf das Ersparte zugreifen können", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale. Vom monatlichen Kindergeld von aktuell 250 Euro können Eltern beispielsweise zunächst 10 Euro pro Monat in die Fondsrente der Continentale einzahlen und den Betrag später aufstocken. Zu Geburtstagen, Weihnachten oder unterjährig lässt sich die finanzielle Absicherung des Kindes zusätzlich durch Sonderzahlungen ausbauen.

Geld zuzuzahlen oder zu entnehmen geht mit der Rente Invest bereits ab 250 Euro. Ab sofort bis zu zwölf Mal im Jahr und das auch noch nach Rentenbeginn. Jugendliche können übrigens vom 15. bis 21. Lebensjahr sogar einmalig kostenfrei Geld entnehmen. "Mit diesen und weiteren Optionen bleiben unsere Versicherten ein Leben lang äußerst flexibel", sagt Dr. Helmut Hofmeier. "Gerade angesichts von Krisen und Inflation ist das heute wichtiger denn je."

Daher unterstützt der Versicherer auch bei Zahlungsschwierigkeiten. So können die Eltern - oder später der versicherte Nachwuchs selbst - die Beiträge reduzieren, stunden oder den Vertrag beitragsfrei stellen lassen, um den Vertrag aufrechtzuerhalten.

Hohe Renditechancen, garantierte lebenslange Rente

Die Continentale bietet zudem bestmögliche Renditechancen. Eine Besonderheit ist der investmentorientierte Rentenbezug: Wählt der Versicherte diese Option, wird in der Rentenphase ein Teil seines angesparten Guthabens oder seiner Sonderzahlungen in frei wählbare Fonds investiert. Dadurch kann er auch über die Ansparphase hinaus von den Chancen des Kapitalmarktes profitieren.

Außerdem erhält der Kunde einen der höchsten garantierten Rentenfaktoren am Markt. Dr. Hofmeier: "So geben wir zum Beispiel Eltern größtmögliche Planungssicherheit in puncto Vorsorge für den Nachwuchs. Denn bei uns wissen sie schon heute ganz genau, wie viel garantierte Rente ihr Kind für je 10.000 Euro erreichtem Verrentungskapital bekommt."

Sehr wertvoll ist auch der "Garantie-Retter" der Continentale. So gelten die bei Vertragsbeginn vereinbarten Rechnungsgrundlagen unter anderem auch für Sonderzahlungen in der Ansparphase, Beitragserhöhungen und Nachversicherungen.

