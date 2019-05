ABOUT YOU(R) CHOICE / ABOUT YOU zeigt Haltung zur Europawahl: Der Fashion Online Shop nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und ruft mit europaweiter Kampagne zum Wählen auf

About You GmbH

- ABOUT YOU und Kolle Rebbe entwickeln innovative Brand-Kampagne für mehr politische Teilhabe bei Europawahl 2019 - ABOUT YOU(R) CHOICE verbindet starke Markenhaltung und das Werteverständnis des Fashion Online Shops und macht sich für demokratische Werte der Europäischen Union stark - Kampagnen-Gesicht ist der ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller zusammen mit Schauspielerin Nilam Farooq und Designer Henrik Vibskov sowie zahlreichen nationalen und internationalen Influencern - Das von Vibskov exklusiv designte Kampagnen-Shirt wird mit beeindruckender Aktion am 09. Mai 2019 auf ABOUT YOU gelauncht

Anlässlich der Europawahl 2019 macht sich ABOUT YOU für die Bedeutung und den Wert des Wahlrechts stark. Mit "ABOUT YOU(R) CHOICE" geht der Fashion Online Shop konsequent seinen Weg weiter im Marketing Haltung zu zeigen und Werte zu vermitteln. Zuletzt setzte sich das Unternehmen im Zuge der "Freedom-Kampagne" für mehr Freiheit und Selbstbestimmung sowie ein von Toleranz und Vielfalt geprägtes Miteinander ein. Dieses Engagement baut ABOUT YOU im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament aus und hat in Zusammenarbeit mit der renommierten Hamburger Werbeagentur Kolle Rebbe eine Brand-Kampagne entwickelt, die zu mehr politischer Teilhabe aufruft.

"Für uns als europaweit agierendes E-Commerce Unternehmen sind die europäischen Grundfreiheiten essentiell - ABOUT YOU wäre heute definitiv nicht so groß, wenn es die Europäische Union nicht geben würde. Die Europawahl sehen wir daher als Anlass, Verantwortung zu übernehmen und ein Statement für mehr politische Beteiligung zu setzen.", erklärt ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller.

ABOUT YOU(R) CHOICE verbindet auf besondere Weise die starke Markenhaltung und das Werteverständnis des Online Pure Players, der aktuell in sieben europäischen Ländern aktiv ist. Zwei weitere europäische Märkte werden in diesem Jahr folgen - nach Aussage des Unternehmens ist im Juni der Launch des Fashion Online Shops in der Slowakei und im Herbst der Markteintritt in Rumänien geplant. Durch die klare Botschaft gelingt es ABOUT YOU mit dieser Europawahl-Kampagne glaubwürdig, die europäischen Werte von Freiheit, Gemeinschaft und Vielfalt zu transportieren. Diese spiegeln sich auch im Symbol der Kampagne wider - "The Choice Shirt", das der dänische Modeschöpfer Henrik Vibskov exklusiv für ABOUT YOU designte. "Das Shirt-Design vereint demokratische Symbole und soll ausdrücken, dass jeder eine Stimme hat, die zählt.", erklärt Vibskov. Der Launch des bunten Statement-Shirts wird von einer besonderen Aktion begleitet, die gleichzeitig den Start der großen Europawahl-Kampagne markiert: Um zu verdeutlich was es bedeutet keine Wahl zu haben erwartet die Kunden bei ABOUT YOU am 14. Mai 2019, wenige Tage vor der Europawahl, anstelle des umfassenden Sortiments von mehr als 200.000 Artikeln lediglich ein einziges Produkt im Shop und zwar das "The Choice Shirt". Das Ziel dieser Aktion ist es auf die Bedeutung des Wahlrechts als Privileg und als Ausdruck von Freiheit aufmerksam zu machen, die es lohnt mit der Beteiligung an der Europawahl zu schützen. Zusätzlich zum Kauf des Shirts bekommt jeder Kunde einen Gutschein in Höhe der diesjährigen Wahlbeteiligung und schafft somit noch einen weiteren Anreiz wählen zu gehen.

"Seit unserer Gründung war es uns wichtig eine klare Haltung zu zeigen - mit dieser Kampagne gehen wir einen Schritt weiter und wollen unsere Reichweite dafür nutzen auf dieses Recht aufmerksam zu machen und politisches Engagement zu zeigen - denn Europa geht uns alle etwas an.", sagt Tarek Müller, der selbst als prominentes Gesicht und Stimme von ABOUT YOU in den beiden Kampagnen-Spots mitwirkt. Die Authentizität und Glaubwürdigkeit von ABOUT YOU(R) CHOICE zeigt sich ebenfalls an der Auswahl der Kampagnen-Gesichter. An der Seite von ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller sprechen Schauspielerin Nilam Farooq und Designer Henrik Vibskov über ihre Haltung zu Europa und die Bedeutung des Wahlrechts. Zudem erhält die Kampagne durch zahlreiche internationalen und nationalen Influencer u.a. Lena Gercke, Daniel Fuchs alias Magic Fox, Elena Carrière, Sofia Tsakiridou von Matiamu, Pip Pellens, Jan Versteegh, Claartje Rose, Matthias Geerts, Anna Kaderavkova und Adam Misik weitere prominente Unterstützung.

Ebenfalls Teil der ABOUT YOU(R) CHOICE Kampagne ist eine Kooperation mit Nachwuchs-Podcaster Gregor Schwung - ab 09. Mai startet im Zuge seines bestehenden Podcast-Formats "Politik mit Schwung" eine 9-teilige Podcast-Reihe rund um die Europawahl 2019. Neben wissenswerten Hintergrundinformationen zum Europäischen Parlament und der Europäischen Union können sich die Zuhörer auf Interviews mit den Spitzenkandidaten der sechs großen Parteien freuen. Durch diese besondere Zusammenarbeit gelingt es ABOUT YOU im Zuge der ABOUT YOU(R) CHOICE Kampagne nicht nur auf die Bedeutung des Wahlrechts aufmerksam zu machen, sondern durch die Unterstützung des jungen Podcasters zugleich lehrreichen Content zu fördern und politische Bildung zu unterstützen.

Offizieller Launch-Termin der ABOUT YOU(R) CHOICE Kampagne ist der 14. Mai 2019. Die Digital-Kampagne wird neben Deutschland ebenfalls in Österreich, den Niederlanden, Belgien sowie Tschechien ausgestrahlt und setzt sich zusammen aus zwei 60-sekündigen Spots ("Choices" und "Mission"), die auf YouTube, Instagram und Facebook ausgespielt werden. Weiteres Kampagnenmaterial wird im Online-Shop und in der ABOUT YOU App laufen.

Das "The Choices Shirt" ist in den Konfektionsgrößen XS bis XL verfügbar, kostet 29,90 Euro und wird ab 09. Mai exklusiv auf ABOUT YOU erhältlich sein. Die gesamten Einnahmen des Kampagnen-Shirts werden von ABOUT YOU an die international tätige nichtstaatliche Organisation, Amnesty International gespendet, die für die Wahrung der Menschenrechte eintritt.

