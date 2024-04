Deutscher Volkshochschul-Verband

Deutscher Volkshochschul-Verband unterstützt das Grimme-Institut mit 100.000 Euro für die strategische Neuausrichtung

Bonn / Marl (ots)

Im Rahmen des 60. Jubiläums des Grimme-Preises gibt der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) bekannt, dass er für das Jahr 2025 finanzielle Mittel in Höhe von 100.000 Euro für das Grimme-Institut in Marl bereitstellen wird. Diese Unterstützungsleistung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Grimme-Institut sich in einer Phase der zukunftsorientierten Neuausrichtung befindet. Der DVV stellt die Mittel zur Zukunftssicherung des Grimme-Instituts trotz der vielfältigen Herausforderungen zur Verfügung, denen sich die Volkshochschulen und ihre Verbände aktuell gegenübersehen.

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen des Grimme-Instituts wird der DVV diese Mittel freigeben, um es dem renommierten Institut zu ermöglichen, die begonnene strategische Neuausrichtung fortzusetzen. Damit kann das Grimme-Institut seine Rolle als Garant für die Qualität von Medienproduktionen stärken und nachhaltig sichern.

"Wir sind uns der Bedeutung des Grimme-Instituts für die Medienlandschaft und die gesellschaftliche Debatte bewusst. Und wir sind solidarisch", sagt Annegret Kramp-Karrenbauer, Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes.

Über den Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV):

Der Deutsche Volkshochschul-Verband ist der Zusammenschluss der Landesverbände der Volkshochschulen in Deutschland. Er vertritt die Interessen der Volkshochschulen auf Bundes- und Landesebene und setzt sich für die Förderung der Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen ein.

Über das Grimme-Institut:

Das Grimme-Institut ist eine unabhängige Kultur- und Medieninstitution, die sich der Förderung von Qualität in den Medien verschrieben hat. Es vergibt jährlich renommierte Auszeichnungen für herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen und setzt sich für Medienkompetenz und Medienbildung ein.

Original-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell