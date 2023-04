Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

Spielbank Berlin: Modernste Spielbank Deutschlands eröffnet am Potsdamer Platz

Grundlegende Sanierung und Erweiterung in Rekordzeit von 12 Monaten abgeschlossen

Mit einer festlichen Gala und internationalen Gästen eröffnete die Spielbank Berlin ihr Haupthaus am Potsdamer Platz nach 12-monatiger Kernsanierung. Mehr als 70 Gewerke waren an diesem Baumarathon beteiligt, die meisten davon Unternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg. In Deutschlands modernster Spielbank können die Gäste auf sechs Etagen (Gesamtfläche 8.500 Quadratmeter) an 40 Spieltischen bei Roulette, Touch-Bet, Black Jack und Poker sowie an 500 Glücksspielautomaten der neuesten Generation ihr Glück versuchen.

Nachhaltige und grüne Kernsanierung

Bei der Sanierung und Erweiterung war Nachhaltigkeit oberstes Gebot. Die gesamte Beleuchtung ist auf LED umgestellt worden und trägt damit zu einer substanziellen Energie-Einsparung bei. Eine vollständig neue Kühldecke über 2.100 Quadratmeter mit FCKW-freien Kühlmitteln sorgt für eine natürliche Klimatisierung. Auch die Medientechnik mit 18 LED-Wänden und einer Gesamtfläche von 160 Quadratmetern und 103 Displays mit 75 bzw. 65 Zoll Diagonalen setzt neue Maßstäbe. Die Displays werden bespielt vom berühmten 3-D-Artisten Marc Pantenburg.

Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin: "Bei all unseren Baumaßnahmen waren Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien unsere Richtschnur. Ökostrom und nachwachsende Rohstoffe kamen ebenso zum Einsatz wie zertifiziertes und nachhaltiges Holz. Insofern sind wir nicht nur die modernste, sondern auch die grünste Spielbank der Republik."

18 Sattelschlepper lieferten Material, das verbaut wurde, 180 Kilometer Kabel wurden verlegt und sechs Ebenen mit sechs Fahrtreppen und zwei Aufzügen komplett barrierefrei errichtet. 180.000 Stunden waren erforderlich, um die Kernsanierung zu bewerkstelligen. Es wurden 4.400 Quadratmeter Teppich verlegt und der große Kristalllüster mit einem Durchmesser von vier Metern, der sich über eine Länge von 14 Metern erstreckt, wiegt allein 1,2 Tonnen. Insgesamt wurden 72 Tonnen statisch relevante Metallkonstruktionen installiert.

Gerhard Wilhelm: "Diese Meisterleistung wurde bei laufendem Spielbetrieb erbracht. Das war nur durch eine präzise Baulogistik und konstruktive Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung im Bezirk Mitte möglich, für die ich mich ausdrücklich bedanke."

Förderer des Spitzen- und Breitensports

Bei der Gala, die von einem Auftritt der weltbekannten Blue Man Group gekrönt wurde, bedankten sich zahlreiche Sportler von Proficlubs u. a. vom 1. FC Union Berlin, Hertha BSC, Füchse Berlin, für die Unterstützung der Spielbank Berlin, die in der Hauptstadt als einer der bedeutendsten Sportförderer gilt.

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin und Beirat der Spielbank Berlin, Klaus Wowereit, betonte: "Die Spielbank Berlin ist seit ihrer Gründung ein verlässlicher Partner Berlins und ein unverzichtbarer Förderer des Spitzen- und Breitensports in der Hauptstadt. Ohne ihr finanzielles Engagement würde es zum Beispiel das ISTAF nicht mehr geben. Über den Beirat, dem Michael Müller, Gregor Gysi, Frank Steffel oder Özcan Mutlu und ich angehören, werden auch viele kleine Vereine und Institutionen wie die Hilfe für Obdachlose am Bahnhof Zoo, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Frauenhaus Berlin und viele andere unterstützt."

Martin Seeber, Sportdirektor ISTAF, würdigte die Rolle der Spielbank Berlin als Retter des internationalen Sportfestes: "Die Spielbank ist ein leidenschaftlicher, langjähriger ISTAF-Möglichmacher, der sich mit großer Begeisterung für die Werte des Sports engagiert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Aus dem Trainingslager in der Sierra Nevada wurde die Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Elena Semechin live zugeschaltet. Elena Semechin: "Die Spielbank Berlin ist von Anfang an als starker Partner und Unterstützer an meiner Seite. Zusammen konnten wir bereits meinen bisher größten Erfolg bei den paralympischen Spielen 2021 in Tokio feiern. Mit dieser Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin, kann ich mich vollkommen auf meine sportlichen Leistungenkonzentrieren."

Letzter Baustein der Neugestaltung des Potsdamer Platzes

Mit der Eröffnung der neuen Spielbank in direkter Nachbarschaft zum Theater am Potsdamer Platz und der neuen Shopping Destination The Playce ist ein weiteres Entertainment-Highlight mit internationaler Ausstrahlung fertiggestellt worden, das die Attraktivität des Standortes Potsdamer Platz für die Zukunft sichert. Damit ist der letzte Baustein für die Neugestaltung des Potsdamer Platzes gesetzt worden.

Spielbank Berlin verantwortungsvoller Arbeitgeber und Partner Berlins

Die Geschichte der Spielbank Berlin GmbH & Co. KG beginnt mit ihrer Gründung im Jahr 1975, als in West-Berlin eine Spielbank etabliert wurde. Der Spielbetrieb begann im Europa-Center.

Nach dem Fall der Berliner Mauer ergab sich für die Spielbank Berlin die Chance zur Modernisierung und Erweiterung. Im Jahr 1998 bezog sie ihre heutigen Räumlichkeiten am Potsdamer Platz. Seitdem betreibt die Spielbank Berlin vier Standorte in der Stadt: das Haupthaus am Potsdamer Platz sowie die Spielbanken am Fernsehturm, in der Ellipse Spandau und am Kurfürstendamm 31. Jährlich besuchen mehr als 700.000 Gäste die Spielbank Berlin.

Mit mehr als 500 MitarbeiterInnen gehört die Spielbank Berlin zu den größten Arbeitgebern in ihrem Sektor und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region.

Attraktives Festprogramm für die BerlinerInnen

Gefeiert wird die Neueröffnung an drei Tagen bei freiem Eintritt von Freitag, 28. April ab 15 Uhr bis Sonntag, 30. April 2023 und wird begleitet von einem Entertainment-Programm, zahlreichen Showacts, einem großen Foodcourt und Sonder-Gewinnauslosungen. Als Highlight gibt es für die Gäste an jedem der drei Tage ein Auto zu gewinnen. Des Weiteren kann einmalig ein gut gefüllter Tresor geknackt werden. Bei dem dreitägigen Eröffnungsfest treten zahlreiche Künstler in Walking Acts auf, zum Beispiel Charlie Chaplin, ein Musik-Duo, Pantomime und Breakdancer, Kraftakrobaten oder leuchtende Stelzenläufer. Bei der großen Spielbank Show wird der Spielbank-Champion ermittelt.

