Bundesweit rund 600 Veranstaltungen: Die Highlights vom 11. WDR-Aktionstag 'Türen auf mit der Maus'

Zusammen mit der 'Sendung mit der Maus' und hunderten Veranstalter:innen wurde der 'Türen auf mit der Maus'-Tag auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Erlebnis: Für rund 60.000 Besucher:innen standen am 3. Oktober an 557 Orten in ganz Deutschland wieder Türen offen, die sonst verschlossen sind. Dieses Jahr drehte sich alles um 'Spannende Verbindungen'.

Was haben Kleber, Schläuche, Verkehrsmittel, Musik oder Handys gemeinsam? Sie verbinden. Und genau das war das Motto des diesjährigen WDR-Aktionstages.

Kinder und ihre Familien konnten an verschiedenen Orten bundesweit Sachgeschichten live erleben und spannende Verbindungen entdecken: digitale und fest verschraubte, chemische, leckere, mit Brücken und Wegen, in unserem Körper, beim Klima und bei gemeinsamen Unternehmungen. Das diesjährige Thema inspirierte viele Betriebe, Unternehmen und Institutionen. 300 Veranstalter:innen, und damit knapp die Hälfte, waren zum ersten Mal dabei.

Brigitta Mühlenbeck, Leitung Programmgruppe Kinder und Familie:

'Nach zwei durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren, freue ich mich besonders über die großartige Beteiligung am diesjährigen ‚Türen auf mit der Maus‘-Tag. Der Dank gilt vor allem den Veranstalter:innen, die Kindern mit Unterstützung vom WDR-Maus-Team seit mittlerweile 11 Jahren am 3. Oktober die Möglichkeit bieten, Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten und dabei zu lernen, zu staunen und zu lachen'.

'In der schweren Zeit von Inflation und politischen Krisen sind wir sehr stolz darauf, wie der WDR und die Maus zusammen mit den teilnehmenden Betrieben und Institutionen bundesweit Familien ein unvergessliches Erlebnis bieten kann,' so Karin Kuhn, Leitung Programmbereich Unterhaltung, Familie und Kinder.

Die Highlights vom 'Türen auf mit der Maus'-Tag 2022

Es öffneten sich u.a. folgende Türen für Kinder:

An der Sporthochschule in Köln öffnete die Deutsche Sportjugend neun Türen, hinter denen die Teilnehmer:innen verschiedene Sportarten wie Sitzvolleyball, Paralympischen Sport, Basketball, Fechten und Judo ausprobieren konnten.

Eine Hebammenschule in Köln ließ Kinder in einem Parcours spielerisch die erste Verbindung im Leben überhaupt nachvollziehen.

In Bremen zeigte ein Gitarrenbauer Holzverbindungen und wie eine Gitarre ganz ohne Nägel und Schrauben, nur mit Leim, zusammenhält.

In Lübeck konnte man erleben, wie die größte Klappbrücke Deutschlands bedient wird, und die Bahn zeigte, wie neue Schienenverbindungen entstehen.

Ein Dresdner Künstler verbindet Musik und selbstgebaute Roboter, die Kinder selbst programmieren durften.

Amateurfunker:innen in Baunatal (Hessen) stellten eine Funkverbindung zur Antarktis her. Im Stadbahnzentralwerk in Frankfurt gab es außerdem eine Malaktion für die Kleinsten und bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wetzlar durften Kinder mit anpacken.

Mit einem Hirnwellenmessgerät in Baldham bei München konnten MausFans dem Gehirn bei seiner Arbeit zuschauen.

Die Anmeldung zu 'Türen auf mit der Maus' am 3. Oktober 2023 ist ab März 2023 auf die-Maus.de möglich.

Die Premiere des WDR-Aktionstages 'Türen auf mit der Maus' war am 10. Juli 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der Maus. Seitdem öffnen jedes Jahr überall in Deutschland Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind.

