Europas größte Comedy Mix-Show lädt gleich dreimal zum Lachen ein: 1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL und zwei Mal 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL

Das hat es noch nie gegeben: Gleich drei Mal lassen 1LIVE und COLOGNE COMEDY Europas größte Comedy Mix-Show in diesem Herbst auf den Sektor los. Die größten Stars, die besten Newcomer:innen und drei Mega-Shows. Das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene steht am Donnerstag, 27. Oktober, in der Arena Oberhausen sowie am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, in der Arena Köln auf den Bühnen, um in diesem Jahr live erstmalig über 30.000 Zuschauer:innen zu begeistern!

Die beiden Shows in Köln sind bereits ausverkauft. Übertragen wird das Kölner Großevent ab 19:30 Uhr live im 1LIVE-Hörfunk und im Videostream. Das WDR Fernsehen sendet die Highlights der Show am Sonntag, 30. Oktober, um 22.45 Uhr.

Moderator der Shows ist Özcan Cosar. Der gebürtige Stuttgarter ist ein Multitalent. Breakdance, singen, Gitarre spielen und Stand-up-Comedy – der Comedypreisträger vereint auf der Bühne verschiedene Talente miteinander. Özcan Cosar: 'Bei der XXL Nacht zu spielen, ist der Traum eines jeden Comedians. Dann auch noch moderieren zu dürfen, fühlt sich an wie ein Ritterschlag. Ich habe die Ehre, die talentiertesten Künstler:innen des Landes anzukündigen – und das vor so unfassbar vielen Menschen, die kommen, um zu lachen. Mega!'

Zusammen mit Özcan Cosar stehen Kaya Yanar, Chris Tall, Negah Amiri, Till Reiners, Nico Stank, Erika Ratcliffe und Maria Clara Groppler auf der Bühne.

Wer kennt und liebt ihn nicht? Kaya Yanar ist einer der größten Comedians in Europa. Er sieht Dinge, die viele erst sehen, wenn er sie benannt hat, und man darüber gelacht hat. Sein Blick auf die Welt ist besonders und einzigartig.

Ein weiterer Headliner des Abends ist Chris Tall. Er ist einer der ganz Großen in der deutschen Unterhaltungsszene und gern gesehener Gast bei den COMEDY-NÄCHTEN XXL. Auszeichnungen wie die 1LIVE Krone oder der Deutsche Comedypreis schmücken seine Regale. Bühne frei für den Comedy-Giganten aus Hamburg.

Aus Berlin in den Sektor. Die zynische Wienerin Erika Ratcliffe geht mit ihrer Stand-up-Comedy dorthin, wo es weh tut und spricht auf äußerst besondere Weise an, was sie im Leben stört. Die 1LIVE Hörer:innen haben sie schon bei der diesjährigen 1LIVE Hörsaal-Comedy-Tour erlebt und hören sie wöchentlich mit ihrer Serie 'Erika – das schlecht gelaunte Mädchen von nebenan' im Programm.

Till Reiners aus Duisburg ist beliebter Podcaster, Fernsehmoderator und Comedian: Er hat das politische Geschehen im Blick und filetiert es mit scharfer Klinge – ob bei der 'heute show', der 'Happy Hour' oder live auf den großen Bühnen in Oberhausen und Köln.

'Merkste selber…!?' Nico Stank kommt aus dem Pott und ist Künstler durch und durch. Ob Schauspiel, Synchronsprechen, Musical, Comedy oder Social Media – Nico liebt alle Bühnen und die Interaktion mit dem Publikum. Seine Reels auf Instagram und seine Livetour sind schon jetzt für viele Kult!

Auch sie war schon bei der 1LIVE Hörsaal-Comedy dabei und ist eines der vielversprechendsten Talente der aktuellen Stand up Szene. Negah Amiri ist Single und erlebt viele Freuden und vor allem Fails bei der Partnersuche. Die besten bringt sie mit auf die große XXL Nacht Bühne.

Hat sie das gerade wirklich gesagt? Maria Clara Groppler überrascht mit einer Derbheit, die sie im nächsten Moment galant und unschuldig kaschiert. Das erste NightWash Video der Deutschen Comedypreisträgerin ging viral und wurde millionenfach geklickt. D***pics oder Influencer:innen-Karrieren, Maria nimmt sich alles vor.

Veranstalter der Showreihe ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. Die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL wird von der BRAINPOOL TV GmbH in Zusammenarbeit mit 1LIVE und dem Westdeutschen Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, co-produziert.

Tickets für die 1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL am 19. Oktober 2023 sind ab dem 27. Oktober 2022 um 18:00 Uhr erhältlich.

Tickets für die 1LIVE KÖLN COMEDY-NÄCHTE XXL am 20. und 21. Oktober 2023 sind ab dem 28. Oktober 2022 um 18:00 Uhr erhältlich.

In über acht Jahren feierte die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL als größte Mix-Show jeweils einen europaweiten Rekord mit bisher insgesamt über 120.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.

Die Veranstaltungen im Überblick:

1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL

Termin: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Location: Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL – Show 1 (AUSVERKAUFT)

Termin: Freitag, 28. Oktober 2022

Location: Lanxess arena, Köln

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr

1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL – Show 2 (AUSVERKAUFT)

Termin: Samstag, 29. Oktober 2022

Location: Lanxess arena, Köln

Beginn: 19:15 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden gebeten sich aufgrund längerer Einlasszeiten frühzeitig zur jeweiligen Location zu begeben.

Weitere Infos auf 1live.de und comedy.cologne

Fotos unter ARD-Foto.de

