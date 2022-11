Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

Durch Investitionen die Welt verändern: Wie ein europäisches Investmentunternehmen Startup-Gründer der Zukunft unterstützt

Berlin (ots)

Europäische Startups aus dem Technologiesektor ziehen dank ihrer innovativen Lösungen und disruptiven Ideen die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Dabei befasst sich die Branche verstärkt mit den wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Der Gründer der europäischen Deep-Tech-Investmentfirma Boundary Holding, Rajat Khare, ist überzeugt, dass die ambitionierten Unternehmensgründer in der Lage sind, die Welt positiv zu verändern. Ziel von Rajat Khare ist es, wegweisende und zukunftsfähige Unternehmen aufzubauen, anstatt sich auf kurzfristige und hohe Investitionsrenditen zu konzentrieren.

In der Hoffnung, die Menschheit einen Schritt weiterzubringen, investiert er heute sein Vermögen in vielversprechende Start-ups. Durch die Boundary Holding investierte Khare beispielsweise seit längerem in "Aero 41", ein Schweizer Unternehmen für Agrartechnologie, welches mit Hilfe von Drohnen und einer eigenen Softwarelösung das Sprühen von Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft vereinfacht.

"Der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft boomt. Drohnen können sehr schwer zugängliche Areale erreichen, zum Beispiel steile Teefelder in hohen Lagen. Außerdem ersparen sie es den Arbeitern, sich mit Rückenspritzgeräten durch die Felder zu bewegen, was ihre Gesundheit gefährden kann. Die Technologie von Aero 41 kann dabei gezielt auf bestimmte Bereiche ausgerichtet werden, um die Effizienz zu maximieren und Chemikalienkosten zu sparen", erläutert Khare.

Neben den Kosten gelte es auch die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, so der Investor. Aus diesem Grund investierte Boundary Holding in das Produkt "Wasteshark" der Firma "Ranmarine", das sich auf die effiziente Reinigung von Gewässern rund um Korallenriffe spezialisiert hat. Damit will Khare die Entwicklung nachhaltiger und wirtschaftsfähiger Methoden fördern, um die Ozeane sauber zu halten und so die Ökosysteme der Korallenriffe zu schützen.

Ein weiteres beispielhaftes Investment ist "Kido Dynamics". Das in der Schweiz ansässige Datenanalyseunternehmen ist in der Lage, mithilfe seiner Beschwerdeplattform durch maschinelles Lernen tiefgreifende Erkenntnisse über das Mobilitätsverhalten von Menschen zu gewinnen - von einem spezifischen Ort bis hin zu einem ganzen Land. Das Unternehmen spielte so unter anderem eine wichtige Rolle in der Unterstützung von Regierungen bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und kann dies auch in Zukunft tun.

Startups werden in naher Zukunft eine immer wichtigere Rolle bei der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit spielen. Um erfolgreich zu sein, benötigen sie jedoch Finanzmittel, welche nur von zukunftsorientierten Investoren wie Rajat Khare bereitgestellt werden können. (evo)

Original-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell