Lichtenberg: Grünes Licht für den größten Berliner Weihnachtsmarkt "Winterzauber"

Der Bezirk Lichtenberg hat grünes Licht für den "Winterzauber" gegeben. Damit kann Berlins größter Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr stattfinden. Veranstalterin Carmen Blume freut sich, am neuen Standort Frankfurter Allee 196, direkt am U-Bahnhof Magdalenenstraße für alle Berliner und ihre Gäste den traditionellen festlichen "Winterzauber" ausrichten zu können. "Unser Dank gilt dem Bezirk, der uns beispielhaft unterstützt hat. So konnten wir gemeinsam für Lichtenberg und Berlin den Winterzauber am zentralen Standort sichern", lobt Carmen Blume.

Der diesjährige Winterzauber, zu dem der Eintritt frei ist, wird noch mehr Attraktionen bieten und kommt dennoch dank LED-Beleuchtung mit weniger Strom aus. Mit rund 100 Schaustellerfamilien aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien bietet der Weihnachtsmarkt ein attraktives Programm für die ganze Familie: Der spektakuläre Weihnachtsflug, die Kinderachterbahn Santa Claus, das Riesenrad, insgesamt zwölf Großanlagen sorgen für fröhliche Erlebnisse. Carmen Blume legte zudem bei der Planung großen Wert darauf, dass von der Gastronomie lokale Spezialitäten wie die Leckereien der "Berliner Waffelbäckerei" angeboten werden. Natürlich fehlen auch nicht der Spezialitätengrill, Mandeln, Früchte, Glühwein und weitere Köstlichkeiten.

Auch in diesem Jahr wird es am Nikolaustag, dem 6. Dezember, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg einen Handicap-Day geben. Carmen Blume: "Die glücklichen Kinder und die leuchtenden Augen beim Handicap-Day beim letzten Winterzauber haben uns berührt, und daher werden wir mit unseren Partnern aus der Wirtschaft auch in diesem Jahr dazu einladen". Familien lockt jeweils mittwochs der Familientag mit ermäßigten Preisen.

Damit knüpft der diesjährige "Winterzauber", der zuvor an der Landsberger Allee seine Pforten öffnete, an eine rund hundertjährige Tradition an. Der älteste Weihnachtsmarkt mit Rummel in Berlin fand in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Berliner Dom statt. Weitere Stationen des Weihnachtsmarktes waren die Jannowitzbrücke, der Schlossplatz und der Platz der Vereinten Nationen. Der "Winterzauber" ist auch eine Nachfolge-Veranstaltung vom "Wintertraum am Alexa". Der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz war zu DDR-Zeiten über viele Jahre hinweg der beliebteste Weihnachtsmarkt in Ost-Berlin.

WINTERZAUBER BERLIN

vom 4. November bis 26. Dezember 2022

Lichtenberg - Frankfurter Allee 196/direkt am U-Bahnhof Magdalenenstraße; vier Gehminuten vom S-Bahnhof Lichtenberg.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 14-21.30 Uhr

Freitag und Samstag bis 22.30 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Jeweils mittwochs: Familientag - alle Karussellfahrten zum halben Preis.

Eintritt frei

